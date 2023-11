GTA 5 consegue alcançar a marca de 190 milhões de cópias vendidas

Tal como já aqui escrevemos, a espera pelo próximo Grand Theft Auto 6 está quase a acabar e a Take-Two irá revelar o trailer do jogo no próximo mês de dezembro. Para além disso, a empresa também revelou recentemente que a atual versão GTA 5 conseguiu alcançar a marca das 190 milhões de cópias vendidas.

GTA V: 190 milhões de cópias vendidas

Foi durante a apresentação do relatório financeiro referente ao segundo trimestre do ano fiscal, o qual engloba os dados do mês de julho a setembro de 2023, que a Take-Two Interactive revelou dados muito interessantes e espantosos em relação aos seus jogos. Um desses dados indica que o atual Grand Theft Auto 5 conseguiu alcançar a marca das 190 milhões de cópias vendidas.

Já praticamente todos sabemos que GTA é um dos títulos mais populares do segmento gaming. E no global, a saga Grand Theft Auto já vendeu 410 milhões de unidades. Para além disso, as expetativas para o próximo GTA 6 também já estão bem altas e vários analistas estimam que, assim que seja lançado, Grand Theft Auto VI tornar-se-á rapidamente num sucesso, alcançando milhares e milhares de dólares em vendas todos os anos.

De seguida podemos ver a lista com os números atualizados das unidades vendidas dos jogos da Take-Two durante o último trimestre.

GTA 5 – 190 milhões

Saga GTA – 410 milhões

Red Dead Redemption 2 – 57 milhões

Saga Red Dead Redemption – 81 milhões

NBA 2K24 – 4,5 milhões

Saga NBA 2K – 140 milhões

Borderlands 3 – 18 milhões

Saga Borderlands – 81 milhões

Saga BioShock – 42 milhões

Série Civilization – 68 milhões

Se alguém duvidasse, estas novas informações vêm demonstrar que realmente o jogo GTA 5 é um enorme sucesso da criadora Rockstar Games e da sua empresa-mãe Take-Two Interactive. E estará então para breve a revelação do trailer do Grand Theft Auto 6 para celebrar os 10 anos deste jogo e também o 25º aniversário da Rockstar Games.

