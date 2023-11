Blackview lançou o SHARK 8: desempenho de outro nível para conquistar os jovens

Por viverem na era da Internet e do imediato, os jovens exigem smartphones mais inteligentes, capazes de satisfazer todas as suas necessidades de entretenimento. De modo a dar resposta a estes utilizadores mais novos, a Blackview lançou a sua nova série SHARK, tendo o seu primeiro modelo, SHARK 8, sido lançado recentemente.

Enquanto marca tecnológica emergente, a Blackview compreende as exigências dos utilizadores jovens. Aliás, foi exatamente para eles que pensou a sua nova série SHARK. Através dela entregará uma experiência fotográfica sem precedentes e um desempenho poderoso.

O primeiro modelo da série, o Blackview SHARK 8, foi lançado, recentemente, e chega com uma câmara ultrarrápida e nítida, e desempenho de alto nível, apoiado por um processador Helio G99 de 6nm.

O SHARK 8 tem um ecrã 2,4K de 6,78", assegurando uma experiência de streaming confortável, bem como uma taxa de atualização de 120 Hz. A par disso, a coluna smart-K box melhora significativamente a experiência.

Câmara do SHARK 8 está ajustada à necessidade dos jovens

A câmara frontal de 13 MP, e a câmara traseira de 64 MP, com Super PD, que traz um foco automático mais rápido e maior contraste, permitem captar cada momento, com a precisão e a qualidade ideais.

Além disso, o SHARK 8 acaba com as fotos escuras, pois integra a tecnologia Tetrapixel, que ajusta automaticamente os píxeis, de acordo com a intensidade da luz.

Paralelamente, o Smart-ISO equilibra o brilho em qualquer ambiente, e a avançada tecnologia Blackview ArcSoft 7.0 potencializa as imagens, no modo HDR, modo Super Night, modo Beauty e mais.

Blackview responde aos utilizadores gamers com um desempenho exemplar

O SHARK 8 foi concebido para se adequar a longas maratonas de jogos e streaming, pelo que possui um processador MediaTek Helio G99 de 6nm, garantindo um bom funcionamento de jogos de alta qualidade e multitasking eficiente.

Com até 16 GB de RAM, o SHARK 8 oferece fluidez, além de um ROM de 256 GB e um cartão TF de expansão até 1 TB. Isto permite que os utilizadores façam o download dos seus conteúdos favoritos, sem preocupações.

A nova aplicação EasyShare permite transferir arquivos, sem Internet, enquanto a aplicação Workspace protege os dados pessoais dos utilizadores.

Traz o DokeOS 4.0 com tecnologia Atomized Memory 2.0 pode libertar de 5 a 9% da memória, por forma a dar espaço para outros recursos. Mais, o SHARK 8 pode fornecer legendas precisas em tempo real, enquanto o utilizador vê televisão.

Destaque também para a bateria de 5000mAh e para o carregamento rápido de 33W, que evitam problemas de carregamento lento. Afinal, o SHARK 8 pode ser totalmente carregado em 78 minutos. Para maior aproveitamento da energia, o Focus Computing permite alternar entre desempenho e economia de energia.

O eficiente sistema de refrigeração do SHARK 8 mantém as temperaturas abaixo dos 39° C, evitando problemas de sobreaquecimento.

Por fim, esta proposta da Blackview chega em três cores vibrantes – galaxy blue, scorching gold, and moonlight grey.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone Blackview SHARK 8 está disponível em grande campanha, por cerca de 109€ (IVA incluído). A campanha é válida de 11 a 17 de novembro.

Blackview SHARK 8