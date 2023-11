E Porque Hoje é Sexta

Ao chegar mais cedo a casa, um homem encontra a sua mulher na cama, nua e ofegante...

- Que tens, meu amor? Sentes-te bem?

Aflita, responde a mulher:

- Acho que estou a ter um ataque de coração...

O filho do casal irrompe no quarto:

- Papá, o tio Armindo está todo nu na casa de banho!

O homem corre para a casa de banho e dá de caras com o familiar:

- Parece impossível, Armindo! A tua cunhada a ter um enfarte e tu aqui a assustar as crianças!