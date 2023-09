Esta semana, não há um piropo ao decote de uma avantajada, um beijo do presidente a uma jogadora, nem um coiso qualquer para a malta se distrair dos impostos, subida do custo de vida ou da carga fiscal que está a enterrar as finanças dos portugueses? Nada? Vamos então falar de humor. Hoje trazemos um cesto dele - em pó, mas com capacidade de hidratação. Bom fim de semana.



Ver imagens

Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v817 [28MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Um homem chega ao restaurante, senta-se e, acenando com o braço, diz:

- Faz favor: frango frito, favas, farinheira.

- Acompanhado com quê?

- Feijão.

- Deseja beber alguma coisa?

- Fanta fresca.

- Um pãozinho antes da refeição?

Fatias fininhas.

O empregado anota o pedido, já meio intrigado: "o tipo fala tudo com F's!"

Depois de o homem terminar a refeição, o empregado pergunta-lhe:

- Vai querer sobremesa?

- Fruta.

- Tem alguma preferência?

- Figos.

Depois da sobremesa, o empregado:

- Deseja um café?

- Forte. Fervendo.

Quando o cliente termina o café:

- Então, como estava o cafezinho?

- Frio, fraco. Faltou filtrar formiguinha flutuando.

Aí o empregado pensa: "Vamos ver até aonde é que ele vai".

- Como é que o senhor se chama?

- Fernando Fagundes Faria Filho.

- De onde vem?

- Faro.

- Trabalha?

- Fui ferreiro.

- Deixou o emprego?

- Fui forçado.

- Por quê?

- Faltou ferro.

- E o que é que fazia?

- Ferrolhos, ferraduras, facas... ferragens.

- Tem um clube favorito?

- Fui Famalicense.

- E deixou de ser porquê?

- Futebol feio, farta.

- Qual é o seu clube, agora?

- Farense.

- O senhor é casado?

- Fui.

- E sua esposa?

- Faleceu.

- De quê?

- Foram furúnculos, frieiras... ficou fraquinha... finou-se.

O empregado de mesa perde a calma:

- Olhe! Se você disser mais 10 palavras começadas com a letra F... não paga a conta. Pronto!

- Formidável, fantástico. Foi fácil ficar freguês falando frases fixes.

O homem levanta-se e dirige-se para a saída, enquanto o empregado ainda lança:

- Espere aí! Ainda falta uma!

O homem responde, sem se virar:

- Faltava.

O dia mais tranquilo para uma mulher é o dia do casamento. Ela acorda e já sabe o que vai vestir.

O professor coloca quatro lombrigas em quatro tubos de ensaio separados:

1. A primeira lombriga em álcool;

2. A segunda lombriga em fumo de cigarro;

3. A terceira em esperma;

4. A quarta em água mineral.

No dia seguinte o professor mostra aos alunos o resultado:

1. A primeira lombriga, em álcool, está morta;

2. A segunda, no fumo do cigarro, está morta;

3. A terceira, em esperma, está morta;

4. A quarta, em água mineral, é a única viva e saudável.

O professor comenta que é bastante nítido o que é prejudicial, e pergunta à

classe:

- "O que podemos aprender desta experiência?"

E, "logo", responde o Joãozinho:

- Quem bebe, fuma e faz sexo não tem lombriga!

O pai está a ver as notas do filho:

- Ó Carlinhos, o que é isto? Só 3 a matemática?

- Oh pai... a setôra perguntou: Quantos são 3x2. E eu respondi 6.

- E está certo, meu filho!

- A seguir perguntou: Quantos são 2x3.

- Fo**-se! Não é a mesma coisa? - disse o pai.

- Foi o que eu respondi à setôra!

O rapaz chega ao pé da rapariga e pergunta-lhe:

- A menina por acaso não se chama Google?

Ao que ela responde:

- Não, porquê?

O rapaz:

- É que a menina tem tudo o que eu procuro!

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Pessoas com alta capacidade de se destacar do resto do mundo

Muita coordenação e um espetáculo de dança incrível

Dizem que os gatos não são deste planeta

IMPERDÍVEL: Ronaldo, Otávio e Luís Castro de lenço árabe e espada

Há trabalhadores que são de nível TOP

São doidos... nada mais a acrescentar

Vídeos fantásticos de ilusionismo. Mas como se fazem?

O que acontece se juntarmos lava com gelo seco?

O guarda-redes da Lazio a marcar no último minuto de canto

Quando levas a câmara para filmar os falhanços

Quando deixam os benfiquistas sonhar

Shakhtar enaltece fairplay de Galeno: "Mais do que um jogo..."

A Gracinda de 77 anos partiu tudo no The Voice Portugal

Porrada por uma foto na Pedra do Telégrafo no RJ

Um minuto de silêncio pelas pessoas que trabalham a 2 minutos de casa e gastam 10€/semana em gasóleo

Estes vídeos são pérolas

Quando dá borrada, mas a coisa é cara

Momentos extremos da meteorologia

Um indivíduo queixou-se do barulho do ginásio e decidiu deitar óleo de motor nas escadas do ginásio, ferindo pedestres (China)

Loucura quando CR7 chega a Teerão

