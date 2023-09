China quer construir um navio-tanque de GNL capaz de fornecer gás a 4,7 milhões de casas

A Hudong-Zhonghua, filial da gigante China State Shipbuilding Corporation (CSSC), quer dar forma ao maior navio-tanque do mundo, que poderá transportar gás natural liquefeito (GNL) suficiente para abastecer 4,7 milhões de lares de Xangai no espaço de um mês.

O navio-tanque terá uma capacidade de 271 mil metros cúbicos para responder a uma procura de GNL que, a confirmarem-se as previsões dos analistas, registará um aumento considerável nos próximos anos. O projeto do construtor asiático está ainda numa fase inicial, mas já atraiu as atenções.

China acaba de dar um grande passo em frente

O que a Hudong-Zhonghua tem em mente é um transportador de GNL XXL, com uma capacidade impressionante de 271 mil metros cúbicos, que o tornará o maior transportador de GNL da frota mundial. Para se ter uma ideia do que isso significa, é útil olhar para um número fornecido pelos técnicos da Lloyd's Register, uma sociedade de classificação marítima britânica: com uma tal reserva de combustível, o navio poderia transportar GNL suficiente para abastecer 4,7 milhões de lares de Xangai no espaço de um mês.

No website oficial, a própria empresa chinesa explica que os navios-tanque de GNL que fabrica ou desenvolveu variam entre 147 mil e 220 mil metros cúbicos. Atualmente, a maioria dos navios-tanque de GNL têm uma capacidade máxima de 174 mil, que o novo navio ultrapassaria em mais de 55%. Seria mesmo superior ao Q-Max de 266 mil do Qatar, que é um dos principais atores no atual mapa do GNL.

De momento, porém, não foram divulgados muitos mais pormenores sobre o futuro navio. Sabe-se que poderá transportar gás natural liquefeito com uma eficiência entre 25% e 30% superior à de um navio de 170 mil metros cúbicos e que também aumentará a capacidade do terminal em 50% sem necessidade de aumentar a sua dimensão.

A empresa norueguesa DNV afirma que o projeto prevê um comprimento de 344 m e uma boca de 53,6 m, medidas não muito diferentes das do Q-Max e que lhe permitiriam atracar em mais de 70 terminais de GNL em todo o mundo. As suas especificações técnicas incluem também cinco tanques de carga, um sistema anti-colisão avançado e medidas de poupança de energia.

A indústria prevê que a procura de GNL cresça nos próximos anos

O consumo de combustível por tonelada e por milha náutica (nm) de um HNLC Max de 271 mil cmb será 9,9% inferior ao de um LNGC convencional de 174 mil cmb, proporcionando uma solução mais eficiente para os clientes de todo o mundo satisfazerem a crescente procura de transporte marítimo. A empresa chinesa também afirma que o Indicador de Intensidade de Carbono (CII) será 23% menor.

O Global Max tipo 271.000 cmb LNGC traz um novo membro notável à nossa família da série G5.

Explica Song Wei, diretor técnico da Hudong-Zhonghua.

A indústria prevê que a procura global de GNL cresça significativamente nos próximos anos. Quanto e em que período varia consoante a análise, mas algumas das projeções são notáveis. Em 2021, o Morgan Stanley Research estimou que a procura de GNL aumentará 25-30% até 2030.

