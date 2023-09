Procura uma ebike citadina? Temos sugestões para si

As bicicletas elétricas estão muito mais acessíveis e têm vindo então trazer mais adeptos para as estradas, que optam por deixar o carro na garagem. Se está a pensar comprar uma, conheça as ebikes Fafrees F20 e ENGWE EP-2 Pro, na promoção de Outono da GearBerry.

Ebike Fafrees F20

A ebike Fafrees F20 tem um design simples e além do selim tem também um pequeno assento sobre a roda traseira. A bateria é de 16Ah/36V, aliada à potência de 250W, com autonomia para 80 km. A velocidade máxima em motor é de 25km/h.

As rodas têm 20 x 3", tem um sistema de 7 velocidades Shimano, travão de disco mecânico e ainda amortecedor frontal. A bateria da bicicleta é removível, para facilitar o seu carregamento e fica posicionada na traseira na estrutura do selim.

A Ebike Fafrees F20 está disponível em promoção por apenas 949€ (IVA incluído). Tem oferta de uma mochila e um cadeado, no valor de 75€. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Além deste modelo, estão disponíveis outras versões da série F20: Light, Pro, Max, Polar e Master. Diferem na autonomia, na potência e também no quadro. Veja mais aqui.

Fafrees F20

ENGWE EP-2 Pro

A ENGWE EP-2 Pro servirá aqueles que, mesmo vivendo em locais acidentados, querem optar por uma bicicleta. Trata-se de uma verdadeira bicicleta de montanha, uma ebike todo-o-terreno (com pneu largo 20" x 4.0"). Tem ainda revestimento anti-ferrugem e anti-exposição.

Com um motor de 750 W, consegue uma velocidade máxima de 45 km/h. Permite gerir entre sete velocidades e possui assistência de pedal inteligente de 0 a 5 níveis.

A bateria de iões de lítio amovível de 13Ah assegura um alcance de cerca de 40 km (em modo e-bike), 35% superior às alternativas no mercado. Disponibiliza um carregador com 48V de potência, recarregando em apenas 5 horas. Com uma capacidade de carga útil de 150kg, tem 84 cm de distância entre eixos e 113,5 de comprimento total. O ciclista deverá ter uma altura entre 165 cm e 190 cm.

A Ebike ENGWE EP-2 Pro está disponível por apenas 949€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto GBBike50. Neste e nos outros casos, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

ENGWE EP-2 Pro

Estas e outras promoções estão atualmente a decorrer na promoção de Outono da GearBerry, com descontos até 400€. A campanha termina em 22 de outubro.