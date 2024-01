Dica: como bloquear chamadas indesejadas no iPhone

As chamadas indesejadas, que abrangem um vasto espetro, não só interferem com o espaço pessoal de cada um, como também perturbam a vida quotidiana. Felizmente, o iOS oferece um conjunto de definições e funcionalidades no seu iPhone que lhe permitem eliminar com êxito estas chamadas. Trazemos algumas delas.

1. Compreender o bloqueio e a identificação de chamadas

O iOS da Apple fornece uma função nativa de bloqueio e identificação de chamadas. Esta funcionalidade permite aos utilizadores bloquear números específicos e, através de aplicações de terceiros, identificar aquelas que poderão ser spam.

Ativar o bloqueio

Pode bloquear números diretamente a partir da aba "Recentes". Para isso: clique no ícone "i" junto ao número, arraste para baixo e clique em "Bloquear este contacto".

Utilizar aplicações de identificação

Aplicações como Hiya, Truecaller e Sync.ME podem ajudar a identificar e bloquear chamadas de spam. Uma vez instaladas, estas aplicações têm de ser ativadas em "Definições" > "Telefone" > "Bloqueio e ID de chamadas".

2. Tirar partido do modo "Não incomodar" para bloquear chamadas

O modo "Não incomodar" pode ser uma ferramenta poderosa para limitar as chamadas durante determinadas horas.

Defina horários específicos para que o modo "Não incomodar" seja ativado automaticamente, como durante reuniões ou durante o sono. Pode permitir chamadas dos "Favoritos" ou de grupos específicos dos seus contactos, garantindo que não perde as importantes. Aceda às "Definições" > "Concentração" > "Não incomodar" > "Adicionar automatização".

3. Utilizar o modo "Silenciar números desconhecidos"

Uma funcionalidade relativamente nova, "Silenciar números desconhecidos", silencia automaticamente as chamadas de números que não constam da sua lista de contactos. Para ativar a funcionalidade, aceda a "Definições" > "Telefone" > "Silenciar números desconhecidos" e ative-a.

4. Atualize regularmente o iPhone

Garantir que o sistema operativo do iPhone está atualizado é crucial para manter a eficácia destas funcionalidades. Para isso: vá a "Definições" > "Geral" > "Atualização de software" e verifique o seu estado. Se estiver disponível uma atualização, siga as instruções para a instalar.

Ao tirar partido das funcionalidades incorporadas no iPhone e de várias aplicações de terceiros, pode conseguir uma diminuição substancial do número de chamadas indesejadas que encontra. Esta integração das ferramentas nativas da Apple com aplicações desenvolvidas externamente cria uma ótima defesa contra operadores de telemarketing e chamadas de spam automáticas.

Para otimizar esta proteção, é crucial que efetue uma manutenção regular, que inclui a verificação periódica e a implementação de atualizações no sistema operativo do dispositivo e nas aplicações de terceiros. Estas atualizações são muitas vezes concebidas para abordar novas táticas utilizadas por "spammers" e operadores de telemarketing.

