Dica: como ocultar as suas conversas do ChatGPT sem as apagar

Algumas das suas conversas com o ChatGPT podem ser mais privadas do que outras. Felizmente, a OpenAI facilita o seu arquivo para que possa escondê-las sem as apagar. Quer use o ChatGPT na web ou no seu smartphone, é simples esconder conversas no chatbot de IA. Saiba como.

Como ocultar as conversas do ChatGPT na Web

O ChatGPT tem uma funcionalidade de arquivo que lhe permite remover qualquer conversa da barra lateral com apenas alguns cliques. Pode usá-la para esconder os seus chats do ecrã principal quando abrir o ChatGPT na web.

Nota: Os passos a seguir para ocultar conversas no smartphone são bastante idênticos aos necessários para esconder na web.

Para isso:

1. Aceda ao ChatGPT através deste link chat.openai.com e inicie sessão com a sua conta OpenAI.

2. Selecione a conversa que pretende ocultar na barra lateral e clique no botão de reticências (...) junto à mesma.

3. Agora, clique em "Archive chat" no menu que aparece.

O chat desaparecerá imediatamente da barra lateral. Para aceder a ele, terá de ir às definições do ChatGPT.

Como ver os seus chats arquivados do ChatGPT

Quer pretenda aceder a uma conversa oculta ou desarquivar uma conversa, siga os passos abaixo:

1. Clique no nome da sua conta OpenAI no canto inferior esquerdo da página do ChatGPT.

2. Agora, clique em "Settings" no menu que aparece.

3. Depois de as definições abrirem, clique em "Manage" junto a "Archived chats".

Aqui é-lhe dada a opção de desarquivar ou eliminar permanentemente a conversa, nos dois botões que aparecem à frente do chat, respetivamente.

Não se esqueça que qualquer pessoa pode aceder aos seus chats ocultos do ChatGPT indo ao mesmo menu, uma vez que não estão bloqueadas por uma palavra-passe. Mas como pode ver, arquivar as suas conversas é muito mais conveniente do que apagar o seu histórico do ChatGPT se tudo o que pretende é ocultar rapidamente conversas específicas.

Infelizmente, não é possível ocultar ou arquivar vários chats de uma só vez. Por isso, se tiver muitas conversas que gostaria de ocultar, terá que tomar o seu tempo e fazê-lo uma a uma.

Embora o arquivo seja uma ótima forma de organizar as suas conversas secretas com o ChatGPT, seria bom se a OpenAI permitisse aos utilizadores bloquear os chats arquivados com uma palavra-passe para proteção extra numa atualização futura.

