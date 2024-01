Preços dos discos SSD podem subir até 50% neste ano de 2024

Estamos num novo ano, onde muitos projetos e sonhos já começam a ser definidos. No entanto, esta é também a altura em que muitos preços são atualizados... para cima. De acordo com alguns relatórios, o preço dos discos SSD pode aumentar até 50% neste ano de 2024.

Preço dos SSD pode aumentar até 50% este ano

De acordo com um recente relatório divulgado pela empresa TrendForce, há uma forte possibilidade de o mercado dos discos SSD sofrerem um aumento de valor significativo ao longo dos próximos meses. Em termos concretos, os especialistas do Economic Daily News acreditam que estas unidades de armazenamento em estado sólido podem ficar até 50% mais caras neste ano de 2024.

As notícias indicam que as empresas como a Samsung, Kioxia, SK Hynix e Micron, que são as marcas que atualmente lideram este mercado, podem fazer uma atualização agressiva dos preços dos seus SSDs. E os detalhes indicam que as primeiras mudanças de preço devem acontecer entre este mês de janeiro e março e podem atingir os 40% no primeiro trimestre de 2024.

Tudo indica que o objetivo deste aumento de preços é uma tentativa de os fornecedores destes chips atingirem o chamado breakeven, um efeito em que há um equilíbrio entre os ganhos e os gastos de uma empresa. Ou seja, a empresa não dá prejuízo, embora não tenha também lucros em determinado segmento. Prevê-se ainda que as fabricantes registem uma margem de lucro com um aumento a rondar os 10%.

As previsões futuras sugerem que a instabilidade no mercado dos discos SSD deve manter-se até ao próximo ano de 2025, sobretudo porque os lucros apresentados não vão ao encontro do esperado.

O relatório da TrendForce exibe ainda os resultados das marcas do setor em 2023, onde se verifica que a Samsung liderou com uma participação de mercado de 31,4% no terceiro trimestre de 2023, que terminou a 30 de setembro do ano passado, embora apresente uma ligeira queda face ao apresentado no segundo trimestre.