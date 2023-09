Será 2024 um ano otimista para o mercado dos PCs? Estudo diz que sim

A expansão da COVID-19, a recessão económica em vários países e o aumento dos ciclos de renovação dos utilizadores levaram a quebras em mercados como o dos smartphones e dos PCs. Mas de acordo com um estudo, o ano de 2024 assistirá ao regresso de uma tendência ascendente.

Depois do declínio de 2023...

Durante anos, a tendência de alguns setores tecnológicos foi marcada pela diminuição das vendas que registaram, razão pela qual muitas empresas estão a sofrer as consequências de fenómenos como a acumulação de stocks.

No entanto, esta condição deverá mudar, pelo menos para o mercado dos PCs, em 2024. A IDC, empresa especializada em análise de mercado, estima que 2023 será um bom ano para este setor, com uma estimativa de 252 milhões de unidades vendidas.

Isto, com os números em mãos, implica um declínio de 13,7% em relação a 2022, uma queda significativa num setor vital para muitas empresas. No entanto, a previsão é mais generosa com 2024 e, no fundo, centra-se no facto de este ano ser positivo para todos.

Crescimento lento mas constante no setor dos PCs

Tal como a IDC prevê que 2023 será um ano que fecha com um registo negativo, a mesma empresa diz que em 2024 a situação vai mudar. Ao contrário do que acontecerá durante estes meses, em 2024 as remessas de PCs crescerão para 261,4 milhões de unidades, um valor acima dos dados de 2018 (mas abaixo, por exemplo, dos níveis de 2019). Assim, após anos marcados por uma tendência de queda, as empresas envolvidas neste setor experimentarão um crescimento esperado há muito.

Por sua vez, as empresas como os processadores também experimentarão esta tendência ascendente, uma situação à qual se deve acrescentar o crescimento de campos como a inteligência artificial, que já está a trazer às empresas mais importantes lucros multimilionários.

Desta forma, após anos de declínio nas vendas, 2024 parece ser um ano de recuperação para muitos setores, e muitas empresas estão esperançadas no que podem alcançar.

