Singapura vai ter mais robots a patrulhar e a emitir os acontecimentos em streaming

Cada vez mais as máquinas estão a ocupar um espaço importante nas nossas vidas ao realizarem funções necessárias para as mais variadas tarefas. Em Singapura, por exemplo, será aumentado o número de robots polícias que patrulham as ruas e também transmitem as situações através de vídeo HQ.

Singapura aposta na segurança através de mais robots polícia

Foi em 2018 que Singapura anunciou o seu projeto para utilizar robots de patrulha com vista ao incremento da segurança no país. E em 2021 demos a conhecer o robot Xavier que iria contribuir nesta iniciativa pelas ruas locais.

Agora, a região está focada em usar todo o poder destas tecnologias para aumentar ainda mais a segurança dos cidadãos. Para isso, Singapura vai aumentar a presença destes robots nas ruas. A informação foi avançada pela Força Policial de Singapura (SPF) nesta quinta-feira (15) onde a entidade adianta que tem planos para aumentar a utilização de robots polícias.

De acordo com o canal Straits Times, depois de cinco anos de testes e da implementação em menor escala destes sistemas autónomos e móveis de vigilância, o patrulhamento com recurso a robots será agora "implemantado progressivamente em Singapura".

No vídeo seguinte podemos ver um destes robots em ação a patrulhar um aeroporto em Singapura.

Deste o passado mês de abril que mais dois robots autónomos, baseados no modelo Multi-purpose All Terrain Autonomous Robot 2.0 e 3.0, patrulham o Terminal 4 do aeroporto de Singapura. Estes robots contam com câmaras rotativas, luzes que piscam, sirenes e mastros extensíveis de 2,3 metros.

A polícia humana consegue assim comunicar com as pessoas através dos altifalantes dos robots e ainda sintonizar e obter imagens em vídeo HQ transmitidas ao vivo via streaming que são depois armazenadas numa sala de operações durante 30 dias para análise de eventuais transgressões.

Parece que a adoção de robots no país é uma aposta ganha, especialmente no que respeita ao aumento de segurança dos cidadãos.