Jumanji: Wild Adventures, o jogo continua e continua…

Jumanji, com Robin Williams, foi um marco na indústria cinematográfica. Não só pela fantástica interpretação desse tremendo actor que infelizmente já não se encontra entre nós mas, pelo conceito do filme que, na altura, era algo inédito. Com várias sequelas pelo caminho, Jumanji também fez a passagem para o Reino dos Videojogos e o próximo, Jumanji: Wild Adventures, já tem data de lançamento. Venham ver.

Robin Williams deixou um tremendo legado no que respeita a obras de arte cinematográficas. Sendo um ator multifacetado teve performances fantásticas em vários estilos, desde o drama, à ação, aventura e, claro está, passando pela comédia.

Jumanji foi precisamente um desses filmes no qual Robin Williams deixou claramente a sua marca e, será um filme lembrado por todos os que o tiveram oportunidade de ver quando foi lançado, na década de 90 do século passado.

O filme, até mesmo pelo seu cariz mais virado para a aventura e boa disposição, deu inspiração a vários jogos e neste momento existe um a caminho do estrelato: Jumanji: Wild Adventures.

Em comunicado recente, a Outright Games o jogo Jumanji: Wild Adventures, e a sua data de lançamento. Trata-se do próximo videojogo oficialmente licenciado e ambientado no mundo da última geração de filmes de Jumanji, no qual os jogadores vão regressar à misteriosa e perigosa terra de Jumanji quando o jogo for lançado a 3 de novembro de 2023, para a Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Jumanji: Wild Adventures leva os jogadores de regresso ao hilariante (e perigoso) mundo de Jumanji, numa bem disposta e emocionante aventura multiplayer.

O Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e Professora Shelly Oberon estão todos de volta e prontos para a missão enquanto procuram tesouros para além das suas imaginações mais selvagens. Os jogadores terão de trabalhar juntos enquanto se encontram de volta ao vasto mundo de Jumanji, onde terão a tarefa de encontrar a Joia de Jumanji, um artefato misterioso que é a chave para encontrar o caminho de volta para casa.

Com novos e fantásticas localizações e bosses formidáveis, Jumanji: Wild Adventures é a continuação do jogo anterior da Outright Games, Jumanji: The Video Game. Está prometido que o jogo será quatro vezes maior, com um vasto mundo para explorar, incluindo selvas desconhecidas, aldeias esquecidas e montanhas geladas, encontros ainda mais mortais e itens especiais para desbloquear.

O grupo jogável de exploradores tem, como nos filmes recentes (protagonizados por Dwayne Jonhson e amigos) personalidades muito próprias, hilariantes e poderes e habilidades desbloqueáveis que os jogadores podem usar para personalizar o seu jogo. Os jogadores podem optar por fazer missões sozinhos com o jogo solo ou unir-se a um cooperativo local de 4 jogadores para criar a melhor equipa de aventuras.

Com quebra-cabeças diabólicos e inimigos perigosos à espreita de todos os que ousam escapar da selva, Jumanji: Wild Adventures é jogado melhor com amigos e familiares.

Jumanji: Wild Adventures estará disponível para jogar a partir de 3 de novembro de 2023 para a Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.