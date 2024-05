Atualização da PS5 permitirá convidar jogadores através das apps do seu smartphone

A Sony acaba de anunciar uma funcionalidade interessante para a PS5 que deverá simplificar todo o processo de convidar pessoas para um jogo multijogador. A nova ferramenta permite convidar pessoas mesmo que não estejam numa consola ou a utilizar a aplicação PlayStation.

Como funciona?

O sistema gera uma ligação, através da aplicação, que pode ser partilhada em qualquer lugar online. Quando o destinatário clicar na ligação, poderá entrar numa sessão multijogador. Nem sequer precisam de ser amigos. É muito melhor do que ter de enviar um longo código numérico, como acontece com a Nintendo.

O cenário de utilização mais óbvio é conhecer algumas pessoas online através das redes sociais e querer entrar num jogo rapidamente, sem ter de passar nomes de utilizador para trás e para a frente.

A Sony diz que será possível "começar a jogar juntos imediatamente". A ferramenta também gera um código QR juntamente com a ligação, algo com que os proprietários da PS5 já estão familiarizados quando se trata de jogos multijogador.

Funcionalidade será apenas para jogos da PS5

Esta funcionalidade só será disponibilizada no final do ano e é apenas para jogos da PS5. A Sony também avisa que alguns jogos podem necessitar de uma atualização para que tudo funcione na perfeição. Como é óbvio, a maioria dos jogos para a PS5 requer uma subscrição do PlayStation Plus para utilizar o modo multijogador, e essas subscrições aumentaram de preço no ano passado.

A Sony até desenvolveu um widget personalizado para convites multijogador no Discord. Quando partilha uma hiperligação através do Discord, o widget atualiza-se automaticamente para mostrar se uma sessão multijogador está ou não ativa, para que não entre numa sala vazia. Tal como a próxima ferramenta de convite, o widget do Discord só está disponível para jogos da PS5.

Por fim, a empresa está a trabalhar numa ferramenta relacionada que permitirá às pessoas partilharem o seu perfil da PlayStation Network em qualquer aplicação de mensagens, gerando uma ligação na aplicação PlayStation. Esta funcionalidade também está prevista para o final do ano.

