PlayStation 5 da Sony já vendeu 50 milhões de unidades

Nesta época natalícia, os equipamentos tecnológicos são uma das prendas mais pedidas e oferecidas pelos consumidores. E de acordo com a Sony, a sua popular consola de jogos PlayStation 5 já conseguiu vender 50 milhões unidades. Um dos destaques é que, só em 2023, a PS5 vendeu o triplo das Xbox Series X e Series S.

PlayStation 5 já vendeu 50 milhões de unidades

A Sony tem mais do que motivos para celebrar, uam vez que a sua consola PlayStation 5 já vendeu mais de 50 milhões de unidades pelos quatro cantos do mundo. Para além disso, as informações avançadas pela Reuters mostram também que a empresa está bem lançada para atingir ou até bater o recorde da antecessora PlayStation 4, a qual conseguiu vender desde o lançamento a incrível quantidade de 117,2 milhões de unidades.

Os detalhes indicam que o mês de novembro foi o melhor na venda de consolas da Sony, sendo estas também impulsionadas pela popular promoção da Black Friday. E estes resultados também são uma excelente alavanca para atingir a meta de vendas estabelecida pela empresa japonesa de 25 milhões de unidades no atual ano fiscal da marca, o qual termina a 31 de março 2024. Contudo, a empresa reconhece que esta meta é "alta e difícil de alcançar"

Segundo Eric Lempel, vice-presidente sénior de marketing global, vendas e negócios da Sony Interactive Entertainment, "Dado o impulso que tivemos em novembro e muito do que estamos a ver em dezembro, em geral estamos a sentir-nos muito bem com as vendas em geral".

O negócio de jogos da Sony foi o melhor em vendas e o que deu o segundo maior contributo para o lucro operacional da empresa. O setor líder foi o da música.

Relembramos que, na altura do seu lançamento, as vendas da PlayStation 5 foram gravemente condicionadas pela pandemia da COVID-19, que levou à escassez de consolas. Mas esse problema já está ultrapassado e agora as lojas já conseguem ter disponível em stock várias unidades da PS5.

A venda de 50 milhões de unidades da PlayStation 5 foi conseguida no passado dia 9 de dezembro.