Estacionar um SUV em Paris pode vir a custar 18 euros por hora

A Câmara municipal de Paris tem vindo a tomar um conjunto de ações "drásticas" que visam a redução da poluição na capital. O Município quer impor taxas de estacionamento elevadas aos proprietários de SUV tal como referimos aqui. Os valores podem chegar aos 18 euros por hora.

SUV: 1,15 milhão de veículos particulares estacionados em Paris todas as noites...

Os conselheiros de Paris aprovaram em junho de 2023 uma medida para aumentar drasticamente o valor do estacionamento para SUV. Frédéric Badina-Serpette, vereador do partido ecológico EELV que propôs tal medida, referiu que: “Gostaríamos que a cidade de Paris mudasse o preço do estacionamento pago para torná-lo progressivo de acordo com o peso e o tamanho dos veículos”.

Segundo informações, o número de SUV na cidade aumentou 60% nos últimos quatro anos e agora representam 15% dos 1,15 milhão de veículos particulares estacionados em Paris todas as noites.

Num comunicado da Câmara Municipal de Paris pode ler-se que...

A votação de 4 de fevereiro de 2024 é uma mensagem clara para os construtores automóveis. A sua corrida lucrativa para vender automóveis maiores, com maior consumo de combustível e mais caros é uma ameaça à transição ecológica

Tendo em conta o valor horas, estacionar um SUV em Paris pode custar 225 euros por dia.

De relembrar que em final de 2019 a França impôs uma taxa ecológica de 20.000 euros para SUV. O objetivo passava também por reduzir o impacto negativo no que diz respeito a emissões poluentes. A Câmara de Paris pretende também reduzir o espaço que ocupado por estes veículos.

Um SUV (Sport Utility Vehicle), é um tipo de automóvel com características dos veículos de passeio e dos veículos todo-o-terreno (off-road).