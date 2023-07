Paris vai cobrar taxa de estacionamento mais elevada a SUVs

A Câmara municipal de Paris vai impor taxas de estacionamento mais elevadas aos proprietários de SUVs, como parte da estratégia para a redução da poluição na capital. A medida já foi aprovada em assembleia municipal.

O número de SUVs na cidade aumentou 60% nos últimos quatro anos

Os conselheiros de Paris aprovaram a medida em votação unânime no passado mês. Frédéric Badina-Serpette, vereador do partido ecológico EELV que propôs tal medida, referiu que: “Gostaríamos que a cidade de Paris mudasse o preço do estacionamento pago para torná-lo progressivo de acordo com o peso e o tamanho dos veículos”.

Segundo informações recentes, o número de SUVs na cidade aumentou 60% nos últimos quatro anos e agora representam 15% dos 1,15 milhão de veículos particulares estacionados em Paris todas as noites.

De acordo com o comunicado, “A partir de 1º de janeiro de 2024, os proprietários de SUVs devem poderão ter de pagar taxas mais elevadas para estacionar na capital francesa”.

De relembrar que em final de 2019 a França impês uma taxa ecológica de 20.000 euros para SUVs. O objetivo passava também por reduzir o impacto negativo no que diz respeito a emissões poluentes.

Um SUV (Sport Utility Vehicle), é um tipo de automóvel com características dos veículos de passeio e dos veículos todo-o-terreno (off-road).