Os melhores jogos offline para ter no seu smartphone Android

As férias estão a levar muitas famílias para a praia ou para zonas onde a ligação à Internet é limitada. Para os momentos de tédio, onde um jogo no smartphone é a atividade perfeita, deixamos como sugestão alguns jogos offline, para Android, com sugestões também para os mais pequenos.

Pinball Deluxe: Reloaded

O Pinball é um clássico que cativa todas as faixas etárias. O Pinball Deluxe: Reloaded, além da versão mais simples, tem uma série de modos de jogo e personalização e mais de 50 níveis, ideal para jogar em qualquer lugar, sem acesso à internet.

Xadrez · Jogar e Aprender

E porque não desenvolver a sua perícia no Xadrez? Este jogo requer treino e aprendizagem e quando estiver em família, com o tabuleiro à frente, poderá brilhar com as suas jogadas.

Esta app é muito interessante, porque tem a componente de ensino e de jogo para ajudar qualquer pessoa que não saiba nada sobre Xadrez, ou para aquelas que já sabem, mas querem evoluir.

Pure Sniper: Tiros na cidade

Pure Sniper é um jogo de tiros realista com um modo de campanha em massa que pode ser jogado offline e um modo de combate PvP multijogador em tempo real.

Terraria

O mundo está ao seu alcance enquanto luta pela sobrevivência, fortuna e glória. Adentre cavernas extensas, procure inimigos cada vez maiores para testar a sua coragem em combate ou construa a sua própria cidade — no mundo de Terraria, a escolha é sua!

Jogos a pensar nos mais pequenos

Colorir e Aprender

Colorir e Aprender é um jogo divertido que permite desenhar e colorir de forma real da mesma forma que seria feito no papel com recurso a diferentes ferramentas.

É um jogo que estimula a criatividade da criança e a sua coordenação motora fina.

LEGO DUPLO WORLD

O MUNDO LEGO DUPLO está cheio de experiências divertidas e com animais, construções, veículos e comboios empolgantes para inspirar a imaginação e criatividade do seu filho.

O MUNDO DUPLO segue o Quadro de Resultados do Avanço na Aprendizagem Inicial para assegurar que é adequado para a faixa etária e satisfaz as necessidades de desenvolvimento das crianças de 2 a 5 anos.

Homepage: StoryToys

Preço: Gratuito

Jogos de bebé para 2,3,4 anos

Não é que seja aconselhado que crianças tão pequenas fiquem nos smartphones, muito menos sem acompanhamento parental. Contudo, em momentos específicos, poderá ser importante ter um jogo atrativo à mão. Este pode ser uma opção com diferentes atividades para as crianças até aos 4 anos.