Plenoil: empresa espanhola vai trazer postos de combustíveis automáticos para Portugal

Os preços dos combustíveis estão em constantes alterações e são os postos de combustível low cost ou os cupões de desconto que vão ajudando muitos portugueses a manter os seus carros abastecidos. A concorrência é bem-vinda e a empresa espanhola Plenoil tem planos para chegar ao país já no próximo ano. Se for como em Espanha, poderemos ter uma opção de abastecimento com preços entre 8 e 10 cêntimos abaixo da média.

O jornal espanhol El Economista avançou com a notícia de que a empresa Plenoil está a preparar a sua entrada em Portugal com postos de combustíveis automáticos.

Combustíveis a preços 8 a 10 cêntimos mais baratos e postos automáticos

Com escritório já aberto no Porto, a empresa conta com 24 projetos assinados e prevê abrir até 10 postos de abastecimento, já em 2024, segundo declarações do CEO da Plenoil, José Rodríguez de Arellano.

O seu objetivo é reproduzir o modelo de negócio que tem em Espanha, com preços entre 8 e 10 cêntimos abaixo das estações tradicionais. Os primeiros postos serão colocados na grande Lisboa e na zona do grande Porto (incluindo Matosinhos e Vila Nova de Gaia). A partir daí vai alargar a sua presença a norte, ligando o Porto à Galiza, onde a empresa já tem uma forte presença.

A Plenoil vai investir cerca de 500 mil euros para o arranque de cada posto de abastecimento, que vai cobrir com recursos próprios e financiamento bancário.

Um olhar para o futuro elétrico

A estratégia da empresa é abrir o primeiro posto no país no início de 2024. Vai utilizar a mesma tecnologia que tem em Espanha, que inclui a colocação de painéis fotovoltaicos e a futura instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos.

Em Espanha, a Plenoil está a criar pontos de carregamento para o veículo elétrico que vai distribuir em 150 das suas estações de abastecimento, algo que espera replicar em Portugal a partir de 2025.

Relativamente à aposta no autoconsumo fotovoltaico, quase 90% das estações de serviço da empresa já dispõem de painéis solares. Em apenas cinco meses instalou mais de 15.000 painéis, que cobrem 40% do seu consumo de eletricidade. Os postos de abastecimento portugueses também terão esta tecnologia.