EUA acabam de certificar o seu primeiro carro voador 100% elétrico

Esta coisa dos carros voadores talvez seja, para muitas cabeças, demasiado futurista. Contudo, já estamos a viver nos filmes e nas séries de ficção científica. Os Estados Unidos da América (EUA) acabam de certificar o primeiro carro voador com um plus: é totalmente elétrico.

O problema não é exclusivamente americano, tão-pouco é preciso conduzir para grandes cidades para o detetar. Hoje em dia, o trânsito é caótico e andar na estrada, em determinadas horas, é exaustivo, havendo quem comece e termine o seu dia mergulhado em stress.

Em 2022, o condutor médio, nos EUA, passou 51 horas preso no trânsito, tendo esse quadro custado quase 550 dólares em combustível e 870 em tempo perdido. Em cidades mais movimentadas, como Nova Iorque e Chicago, o tempo despendido no trânsito subiu para 100 horas.

À medida que a população aumenta e mais pessoas se deslocam para as periferias das cidades - mesmo mantendo o seu posto de trabalho nos centros urbanos -, a previsão é que este problema se agrave.

Perante uma interminável fila de trânsito, alguma vez pensou que daria jeito um carro voador?

EUA aprovam o primeiro carro voador 100% elétrico

Por forma a combater o problema das emissões associado aos transportes alimentados por combustíveis fósseis e de modo a ajudar os condutores a evitar o exaustivo congestionamento, há muitas empresas a desenvolver pequenos aviões capazes de voar sobre as ruas.

Contudo, a maioria das propostas descola e aterra na vertical, como os helicópteros, e está limitada ao voo, pelo que não pode ser conduzida na estrada. Isto quer dizer que carece de pistas adequadas. Considerando a alternativa ideal, há outras empresas a pensar em carros voadores, isto é, veículos que também possam ser conduzidos ou pilotados nas estradas.

Para já, apenas modelos híbridos tinham conseguido aprovação. Agora, pela primeira vez, um carro voador totalmente elétrico conseguiu o certificado de aeronavegabilidade especial da americana Federal Aviation Administration (FAA). Este aval, na categoria experimental, deixa a fabricante, Alef Aeronautics, mais perto do seu grande objetivo: comercializar o seu Model A de 300.000 dólares, nos EUA.

Os nossos voos eram muito limitados sem esta certificação. Ela dá-nos a capacidade de voar nos locais que precisamos (por exemplo, perto da nossa sede, em Silicon Valley) e [para] os fins de que precisamos (como exposições, por exemplo).

Explicou um porta-voz da Alef Aeronautics, segundo a Flying.

De acordo com o CEO da fabricante, Jim Dukhovny, a certificação "permite-nos estar mais perto de proporcionar às pessoas uma deslocação mais rápida e amiga do ambiente".

O carro voador 100% elétrico da Alef Aeronautics deverá transportar entre 1 a 2 passageiros, a uma velocidade máxima de 40 km/h em estrada. Em termos de autonomia, deverá assegurar cerca de 322 km em terra, e quase 180 no ar.

A fabricante já está a aceitar pré-encomendas do Model A de 300.000 dólares, no seu website, e, dependendo das aprovações, prevê começar as entregas, em 2025.