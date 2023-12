Com os carros elétricos na estrada, de quanta eletricidade precisará a Europa?

Os governos estão a incentivar a adoção de carros eletrificados, e as pessoas estão, paulatinamente, a adotá-los. Deixando os combustíveis fósseis para trás, surge a curiosidade de quanta eletricidade precisará a Europa para manter tantos carros elétricos na estrada.

A transformação no setor dos transportes está a acontecer e estamos a assistir ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias que servirão, idealmente, para nos afastar dos combustíveis fósseis.

A mudança de um sistema quase 100% dependente de combustíveis fósseis para um sistema cada vez mais dependente da eletricidade implica algumas salvaguardas. Nomeadamente, perceber a sua prontidão e, conforme muitos se perguntam, incluindo na nossa secção de comentários, saber de quanta eletricidade necessitaremos para alimentar os carros elétricos que iremos, forçadamente, ver nas estradas.

De quanta eletricidade precisará a Europa com tantos elétricos na estrada?

De modo a estimar a quantidade de energia de que necessitaremos até 2040, o Instituto de Investigação Fraunhofer e a empresa de consultoria PwC realizaram um estudo pormenorizado, analisando a evolução atual e futura da procura de energia no setor dos transportes.

Estima-se que as vendas de carros e de veículos comerciais ligeiros, com menos de 3,5 toneladas, serão 100% elétricas até 2040. Isto, prevendo-se que os objetivos de acabar com as vendas de automóveis novos com motores de combustão, incluindo os híbridos, até 2035, se cumprem.

O estudo estima que, com este nível de implementação, poderão ser alcançadas poupanças cumulativas de mais de 330 mil milhões de euros por ano até 2030 e de 590 mil milhões de euros por ano até 2040.

Aliás, a União Europeia (UE) estima que a mudança para um sistema mais eficiente como o da eletricidade permitirá a um agregado familiar médio reduzir os seus custos energéticos em 30% até 2040. Isto é, uma redução da fatura energética de 3000 euros por ano para 2100 euros por ano.

Atualmente, os carros elétricos na UE consomem cerca de 16 TWh de eletricidade por ano. Em 2040, este valor terá aumentado para 355 TWh.

Isto significa, tendo em conta os valores de consumo para a Europa em 2022, 2809 TWh, que uma frota de 30% de veículos elétricos implicaria, de acordo com o estudo, um aumento da produção de 13%.

De ressalvar que, apesar de 100% das vendas serem de carros elétricos até 2040, não circularão apenas estes modelos nas estradas. O estudo estima que, nessa altura, 70% dos automóveis e 65% dos camiões continuarão a ter um motor de combustão interna.