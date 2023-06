Tesla prepara suporte oficial para apps e serviços nos seus carros elétricos

Apesar de ter já suporte para um grande número de serviços, a verdade é que a Tesla limita muito a que os seus carros têm acesso. Isso poderá mudar em breve, com uma novidade muito interessante. Falamos do suporte oficial para apps e serviços de terceiros nos seus carros elétricos.

Ainda que seja uma fabricante automóvel, a Tesla tem níveis importantes e elevados de desenvolvimento de software. Este é, por norma, dedicada aos carros elétricos, mas há também outros cenários e outras áreas de atuação.

Isso foi visto agora, numa novidade da Tesla, que a marca automóvel trouxe para o seu site. Abre de forma clara os seus carros elétricos para outras utilizações. Falamos da possibilidade de usar apps e serviços de terceiros nos seus carros elétricos.

Do que é possível ver já no site da marca, na área dedicada aos utilizadores, há uma nova zona chamada Apps de Terceiros. Pensa-se que aqui será o local onde vão estar registadas as apps que foram instaladas nos sistemas de entretenimento dos carros da Tesla.

Por agora, esta área está ainda sem qualquer informação ou opção adicional visível, tendo passado despercebida. Há a dúvida como poderá ser usada no futuro e como os utilizadores vão poder aproveitar o que será apresentado.

A forma mais lógica, e que tem sido apontada, é a sua utilização para controlo das apps presentes nos carros elétricos da Tesla. A confirmar-se, é um passo importante para aumentar as propostas a que os utilizadores vão ter acesso.

Além disso, há toda a questão associada à forma como os programadores vão aceder às funcionalidades e se haverá pagamentos para aceder às APIs e outos recursos. A Tesla ao criar uma loja de apps e serviços, mostra novamente que está aos comandos do que de mais moderno se cria nesta indústria.