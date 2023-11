BYD alcançou mais um recorde único de vendas de carros elétricos

A BYD alcançou um recorde de vendas de viaturas elétricas, incluindo EV e PHEV, pelo sexto mês consecutivo em outubro de 2023. Este resultado dá continuidade ao recorde do trimestre anterior que a marca atingira.

Até agora, em 2023, a BYD vendeu mais de 2,37 milhões de carros elétricos de passageiros, com o valor de vendas acumuladas superior a 5,7 milhões de unidades, consolidando o primeiro lugar no ranking de vendas de NEV (New Energy Vehicles) à escala mundial.

Durante o mês de outubro, a BYD vendeu 301.833 unidades de veículos de passageiros movidos a novas energias e ultrapassou, pela primeira vez, a marca das 300.000 unidades, após ter alcançado um recorde de vendas ao longo de seis meses consecutivos.

Este desempenho e o aumento da presença no mercado foram fundamentais para a BYD se tornar a marca número 1 a nível mundial em vendas de NEV, uma das cinco principais marcas de automóveis vendidos em 59 países, incluindo China, União Europeia, Reino Unido, Japão e Coreia.

O interesse pela inovadora gama da BYD por parte dos consumidores tem sido crucial para o alcance destes resultados. O investimento contínuo em inovação tecnológica permite à BYD produzir veículos elétricos que satisfazem as necessidades dos consumidores.

Nos primeiros três trimestres deste ano, o investimento em pesquisa e desenvolvimento da BYD totalizou cerca de 3,21 bilhões de euros, um aumento de 129,42% YoY, com custos que superam significativamente o lucro líquido no mesmo período.

Os veículos de passageiros da BYD estão agora presentes em 58 países e regiões em todo o mundo. A presença da BYD foi ainda mais ampliada após a formação de parcerias estratégicas com parceiros de renome que fornecem serviços de vendas e pós-venda localizados nos respetivos.

No mercado europeu, em particular, a BYD lançou-se em 19 países europeus com cinco novos modelos 100% elétricos e abriu mais de 170 lojas em locais privilegiados. A BYD está comprometida em tornar a mobilidade elétrica acessível a todos, combinando valor com alta tecnologia premium, além de apresentar uma experiência cuidada e inspiradora para os consumidores.