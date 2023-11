Noticias recentes deram conta de que a Huawei estava a preprar uma mudança para se afastar do Android. A ideia de que iriam abandonar as apps deste sistema tomou forma e foi dada como certa. Afinal, isso não será assim e os smartphones Huawei vendidos fora da China continuarão a ser compatíveis com apps Android.

Foi há pouco tempo que Richard Yu, o CEO da HUAWEI, anunciou o HarmonyOS NEXT, uma nova versão do seu sistema operativo. Querem criar um ecossistema mais amplo de apps nativas, mas para isso irá dispensar as bibliotecas Android, o que implica que as apps deste sistema vão deixar de poder ser usadas.

Afinal, este aparente problema não será real, pelo menos para todos os que comprarem um smartphone fora da China. A empresa acabou por confirmar agora que os smartphones vendidos fora do seu país de origem continuarão a ser compatíveis com as apps Android.

Conforme foi agora confirmado pelo site China Mobile, a HUAWEI garante que os smartphones vendidos fora da China não serão atualizados para o HarmonyOS NEXT. Continuarão a usar a EMUI, uma variante baseada no AOSP, o projeto Android de código aberto, mas não sem ter acesso aos serviços e apps da Google.

Isto significa que os telemóveis e tablets HUAWEI continuarão a suportar apps Android nativas e que poderão continuar a instalar apps nos dispositivos HUAWEI através das APK, tal como acontece atualmente para os equipamentos mais recentes.

Da mesma forma, o site China Mobile também confirmou que a HUAWEI continuará a usar a marca EMUI (Emotion UI) em smartphones e tablets vendidos fora da China. Isto irá acontecer até que tenham a certeza de que os seus clientes estão prontos para assimilar a mudança para o HarmonyOS.

Além disso, os responsáveis ​​da HUAWEI garantiram ao site China Mobile, tanto oficialmente como não oficialmente, que o suporte para telefones e tablets vendidos nos mercados globais continuará a crescer. A empresa "continuará a aumentar o seu suporte para programadores em todo o mundo", bem como a lojas de terceiros, que continuam a funcionar corretamente nos seus terminais sem os serviços Google.