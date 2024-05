Atualização da Play Store permitirá eliminar aplicações de um Android que não tem à mão

A Google começou a lançar discretamente uma funcionalidade bastante interessante para os smartphones Android. A funcionalidade de eliminação remota de aplicações está a chegar à Play Store e permitir-lhe-á eliminar qualquer aplicação que tenha instalada nos seus dispositivos, mesmo que não os tenha consigo.

O seu Android mostrar-lhe-á, automaticamente, em que smartphones instalou uma aplicação, para que possa gerir tudo de uma forma mais conveniente. Se tiver um par de smartphones, um tablet ou qualquer conjunto de dispositivos Android, a funcionalidade será bastante útil.

Esta nova atualização permite eliminar simultaneamente a aplicação em tantos dispositivos quantos quisermos. Se vamos deixar de utilizar o serviço X, basta selecionar essa aplicação, marcar todos os nossos dispositivos e já está. A aplicação será eliminada de todos eles ao mesmo tempo.

Esta nova funcionalidade está a começar a ser lançada através do servidor, por isso só temos de esperar que aterre nas próximas horas ou dias no nosso dispositivo.

Também pode ordenar as suas aplicações por nome e tamanho. A ordenação por tamanho irá definitivamente ajudá-lo a livrar-se das apps que consomem espaço nos seus outros dispositivos. Mas ainda parece ter uns problemas:

A lista de aplicações que a Play Store vai buscar ao meu outro dispositivo não estava completa. Era a mistura de aplicações do sistema e aplicações do utilizador. As aplicações do sistema eram as que tinham atualizações instaladas, a maioria das quais eram aplicações da Google. Nem todas as aplicações de utilizador estavam lá, muitas delas estavam em falta, como por exemplo, tenho o Instagram instalado no outro dispositivo, mas não estava na lista.

Por isso, penso que se trata de um erro ou talvez a aplicação não tenha sido instalada a partir da Play Store. Não tenho a certeza de qual é o verdadeiro problema. [...] De acordo com o changelog da atualização do sistema da Google Play, esta funcionalidade estará disponível em telemóveis, Wear, TV, Android Auto e PC.