Estamos a poucos dias de conhecer o novo Galaxy S24, que a Samsung preparou nos últimos meses. Este será o novo topo de gama da marca coreana e terá muitas novidades. Novos rumores surgiram agora e mostram que a Samsung quer seguir a Google e dar aos novos smartphones 7 anos de atualizações Android.

Segundo o novo rumor, a Samsung adotará a estratégia de atualização da Google lançada com o Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Se comprar um Galaxy S24, Galaxy S24+ ou Galaxy S24 Ultra, receberá atualizações por 7 anos. Presumivelmente, isso significa não apenas atualizações de segurança, mas atualizações com novos recursos e atualizações para a versão do sistema operativo Android.

Isso é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, é uma melhoria significativa em relação ao cronograma de atualização anterior da Samsung, que normalmente só via os dispositivos receberem atualizações por 2 a 3 anos. Em segundo lugar, poderá estabelecer um precedente para outros fabricantes Android, levando a um melhor ecossistema geral de atualização para os utilizadores Android.

O rumor também menciona que os recursos do Galaxy AI serão gratuitos em dispositivos Galaxy compatíveis até pelo menos 2025. Isso significa que a Samsung pode querer cobrar por alguns destes recursos no futuro. E isso, seria uma atitude pouco lógica, visto que a Google não cobra por nada deles.

No entanto, esta situação não está clara e não foram indicados quais os recursos específicos podem exigir o login de uma conta Samsung. Podem surgir preocupações com a privacidade, dependendo do tipo de dados a que a IA vai aceder ​​e de como estes vão ser usados.

Os potenciais planos de monetização e requisitos da conta levantam questões que necessitam de mais esclarecimentos. A Samsung certamente fornecerá mais detalhes antes do lançamento oficial para abordar essas preocupações e garantir a transparência sobre a sua visão para os recursos de IA.

Estas são 2 questões importantes e que durante a próxima semana vão certamente ser esclarecidas. Os novos Galaxy S24 vão surgir no evento marcado e tudo será ai revelado, com todas as novidades, quer no campo do hardware, como do Android e da IA que estará presente.