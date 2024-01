O Windows 10 tem já uma data marcada para perder o suporte da Microsoft e assim entrar em fim de vida. Com esse anúncio veio também o fim dos desenvolvimentos e das potenciais novidades. Afinal a Microsoft está a preparar uma melhoria, o que mostra que ainda não esqueceu o Windows 10 e prepara novidades nesta versão para breve.

Novidades para breve no Windows 10

O foco dos desenvolvimentos da Microsoft estão centrado no Windows 11. É este o sistema que atualmente está a ser melhorado e otimizado, sendo também onde a gigante do software aplica as suas novidades e onde testa as mudanças nas apps e na interface.

Ainda assim, parece não ter abandonado o Windows 10, sistema para onde ainda lança atualizações de segurança e correções de problemas detetados. Este é um comportamento normal, atendendo que em 2025 este sistema irá perder o suporte da Microsoft, tentando que os utilizadores façam a migração lógica para o Windows 11.

O que foi agora revelado, e anunciado pela Microsoft numa das suas novas versões de testes, é que vão surgir novidades. Estas vão estar no ecrã de bloqueio do Windows 10, onde vão ser apresentadas melhorias e muito mais informação relevante para o utilizador.

Widget do tempo igual ao do Windows 11

Este vai surgir na forma de um widget de previsão do tempo, que usará o MSN Weather, serviço de previsão do tempo da Microsoft. A informação presente dará ao utilizador a previsão do tempo, com a temperatura atual, máxima e mínima, alertas, localização e tempo.

A novidade está agora na última build de testes do Windows 10 e não existe ainda uma data para que seja disponibilizada a todos os utilizadores. Além do novo widget, esta compilação também corrige um lote alargado de problemas no sistema operativo da Microsoft.

Este widget é similar ao que temos já pressente no Windows 11 que pode ser ativado manualmente pelos utilizadores. Espera-se que com esta novidade o ecrã de bloqueio seja mais completo e mais útil para os utilizadores. Soma-se também ao Copilot que está já breve disponível no novo sistema da Microsoft.