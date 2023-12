A Microsoft tenta melhorar o Windows de forma constante e a procura garantir a máxima proteção aos utilizadores. Este é um processo em que tem de mudar muito no Windows e um desses passos foi agora dado. A gigante do software deixou de receber novos drivers de impressoras no Windows e vai controlar ainda mais este processo.

Não é nova a ideia da Microsoft de terminar com os drivers de terceiros no Windows. Quer assim controlar todo o processo e garantir ao utilizador que apenas são usados os que estão mesmo seguros e que assim não comprometem o utilizador e o seu Windows.

Para isso, e com a última build lançada ainda em 2023, no canal Canary, a Microsoft deu o passo necessário. Passou a dar ainda mais foco ao mecanismo de impressão WPP (Windows Protected Print). Este quer trazer uma forma universal para usar e gerir as impressoras no sistema da Microsoft.

Para ter esse controlo adicional e uma camada mais elevada de proteção, este modo terá apenas suporte para as impressoras certificadas para o Mopria. Esta norma está implementada nos computadores desde o Windows 10 21H2. É um padrão criado por diversas empresas que permite utilizar qualquer tipo de hardware sem instalar nada. Basta ligar uma impressora Mopria para ser reconhecida e ficar pronta a usar.

Estas medidas tentam reforçar a segurança dos utilizadores ao descarregar ficheiros de terceiros. No entanto, os fabricantes sempre poderão optar por usar drivers, mas estes não vão ser instalados através do Windows Update. A opção de ter que aceder ao site do fabricante e baixá-los será algo que poderá continuar a ser feito, embora sob a responsabilidade de cada um.

Além desta mudança na gestão de drivers, a Microsoft quer que todas as apps que oferecem uma experiência extra ao utilizador sejam integrados na Microsoft Store. Ou seja, se tiver uma impressora e o fabricante tiver desenvolvido um software mais poderoso, posso obtê-la na loja de apps da Microsoft.

Segundo o cronograma publicado pela Microsoft, em 2025 os drivers não serão distribuídos pelo Windows Update. Em 2026 será dado um novo passo para dar prioridade absoluta ao Mopria e finalmente em 2027 os drivers de terceiros não serão mais atualizados. Desta forma, as empresas terão que adaptar os seus drivers a este padrão para poder oferecer uma melhor experiência ao utilizador.