Microsoft proíbe smartphones Android aos funcionários na China e obriga a usar iPhone

Ainda que possam ser usados na China, os smartphones Android estão limitados neste território. O acesso aos serviços da Google está bloqueado e isso traz problemas graves em muitas situações. A mais recente vem da Microsoft, que proibirá os funcionários de usar smartphones Android e obrigará a usar iPhone.

Microsoft proíbe funcionários de usar Android

Um memorando interno da Microsoft revelou que, a partir de setembro, os funcionários da empresa na China vão ter de usar um iPhone. Esta mudança servirá para estes funcionários se poderem autenticar quando entram nos sistemas da empresa. Os telefones Android não serão permitidos como dispositivos de autenticação multifator.

Quando as novas regras entrarem em vigor, dentro de dois meses, os dispositivos iPhone serão obrigados a executar as duas aplicações da Microsoft. Falamos do gestor de palavras-passe Microsoft Authenticator e a aplicação Identity Pass. A empresa exige autenticação multifator para proteção contra hackers.

O memorando da Microsoft refere que esta bloqueou a utilização de telefones Android para autenticação multifator porque os telefones Android não têm permissão para executar serviços da Google na China. Isto impede os funcionários da Microsoft de aceder à Google Play Store, deixando a App Store da Apple como o único local onde estes funcionários podem descarregar as aplicações de segurança necessárias.

Será obrigatório usar o iPhone na China

Qualquer membro da equipa da Microsoft na China que possua um telefone Android será forçado a comprar um iPhone 15 com um pagamento único. A Microsoft disponibilizará iPhones em centros espalhados pela China e até mesmo em Hong Kong, onde os serviços da Google são permitidos. Os funcionários da Microsoft na China ainda poderão usar dispositivos Android como telefones pessoais.

A empresa tem sido alvo de vários ataques de hackers patrocinados pelo Estado. Em janeiro, um ataque ligado à Rússia afetou muitas agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Estado. Com os legisladores dos EUA a pressionar a Microsoft, a empresa iniciou a Secure Future Initiative (SFI) em toda a empresa em novembro passado.

A SFI utilizará a IA para a ajudar a resolver vulnerabilidades na cloud mais rapidamente. Vai ainda dificultar a obtenção de credenciais pelos hackers e exigir automaticamente autenticação multifatorial para os funcionários.