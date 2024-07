Bloco de Notas do Windows recebe novidade importante da Microsoft ao fim de 40 anos

A Microsoft está a renovar muitas das suas aplicações desde que o Windows 11 chegou. Esta mudança é importante e finalmente traz algumas novidades que há muito eram esperadas. Agora, e globalmente, o Bloco de Notas do Windows 11 tem finalmente a verificação ortográfica e a respetiva correção.

Bloco de Notas do Windows recebe novidade da Microsoft

O Bloco de Notas, o editor de texto introduzido pela primeira vez em 1983 e incluído no sistema operativo Windows e ainda é tão popular como o Microsoft Word, está a receber uma novidade. Este tem agora capacidades de verificação ortográfica e correção automática. Desta forma, quem não quiser utilizar programas de edição de texto complexos como o Word poderá continuar a usar o Bloco de Notas.

A funcionalidade de verificação ortográfica no Bloco de Notas irá exibir com destaque as palavras com erros ortográficos com um sublinhado vermelho, tal como no Word ou no Edge. Haverá uma diferença muito pequena: clicar com o botão direito do rato em qualquer palavra com um erro ortográfico não abrirá uma lista de palavras alternativas. Terá de clicar novamente na palavra sublinhada para ver esta lista.

A decisão da Microsoft de não manter o sistema de verificação ortográfica do Word foi surpreendente. De facto, nas versões beta do Bloco de Notas, a empresa introduziu a opção de edição com o botão direito, tal como no Word. Assim, o Bloco de Notas receberá a sua atualização mais significativa e importante desde que foi concebido com o Bloco de Notas Multiferramenta em 1983.

No Bloco de Notas para Windows 11, pode desativar a verificação ortográfica, se desejar. Esta funcionalidade também pode ser feita por tipo de ficheiro: por exemplo, pode ativar a verificação ortográfica para ficheiros com extensão srt e desativá-la para ficheiros com extensão docx.

Com esta novidade, o Bloco de Notas fica assim mais próximo do que os utilizadores necessitam. Um editor de texto simples e com capacidades importantes para poder ser usado em qualquer situação, sem que sejam exigidas capacidades de formatação de texto e outras mais complexas.

Enquanto a Microsoft se prepara para remover o WordPad do Windows 11 ainda este ano, continua a adicionar cada vez mais funcionalidades ao Bloco de Notas para Windows 11. O Bloco de Notas tem agora muitas funcionalidades interessantes, como a contagem de caracteres, o modo escuro, os separadores e integração do Copilot.