Apple lançou o iOS 18 beta 3 e estas são as novidades

Seguindo o ciclo natural da evolução das versões beta, a Apple lançou nesta segunda-feira o iOS 18 beta 3. Há várias novidades, que descrevemos a seguir.

O iOS 18 beta 3 foi oficialmente lançado para os programadores. A atualização traz algumas mudanças notáveis na personalização do ecrã inicial, vários ajustes de design e interface e muito mais.

O que há de novo no iOS 18 beta 3

O iOS 18 está atualmente apenas disponível para programadores, já que a beta pública ainda deverá demorar umas semanas, mas, dizem, sairá neste mês de julho. Sim, a versão final, como é tradição, sairá em setembro.

É importante observar que, nos estágios iniciais da versão beta, as alterações e melhorias podem ser imprevisíveis. Isso significa que algo funcional no iOS 18 beta 2 pode estar desativado ou inoperacional no iOS 18 beta 3. Como sempre, proceda com cautela.

#1 - O iOS 18 beta 3 adiciona uma nova funcionalidade que converte automaticamente os ícones das aplicações do ecrã inicial para o modo escuro.

#2 - O papel de parede predefinido no iOS 18 beta 3 foi atualizado para incluir uma nova opção "dinâmica" de mudança de cor.

Se ativar estas novas definições dinâmicas, a cor do seu papel de parede mudará em vários momentos ao longo do dia.

#3 - A lanterna recebeu uma grande atualização com o iOS 18 para os utilizadores do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max.

Com o iOS 18 beta 3, a Apple refinou a interface da lanterna que aparece na Dynamic Island.

#4 - Na aplicação Fotografias, o botão "Selecionar" está agora sempre visível. Anteriormente, era necessário deslizar para cima até à grelha de fotografias para que este aparecesse, adicionando um passo extra sempre que era necessário selecionar uma fotografia.

Além disso, na aplicação Fotografias e no visualizador de fotografias, o gesto de pinçar para ampliar foi revertido, pelo que agora funciona como no iOS 17 e anteriores.

#5 - Na aplicação Definições, a opção "Mensagens RCS" foi atualizada nos países onde já estava disponível.

Não é o caso de Portugal, para já. Esta opção está acessível nalguns países e operadores em Definições > Aplicações > Mensagens > Mensagens RCS.

#6 - O teclado emoji foi ajustado para mostrar ícones maiores que são mais fáceis de ver e tocar. Por baixo do teclado de emojis no iOS 18 beta 3, também é possível aceder a autocolantes e emojis.

#7 - Quando está em modo de Concentração, a aplicação Mensagens já não mostra o nome do contacto para as notificações silenciadas. Em vez disso, diz apenas "Mensagens".

#8 - O ícone do modo escuro da app Apple Maps foi redesenhado.

Em resumo, a Apple foi, pelo que parece, mais ponderada a disponibilizar novas funcionalidades nesta beta 3. Contudo, com mais tempo iremos seguramente perceber mais novidades.