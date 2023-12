A cada trimestre que passa a Tesla não para de bater recordes de produção e de entregas. Isso coloca-a no topo do mercado dos carros elétricos e até do geral, graças ao Model Y. Esse domínio nos BEV está agora ameaçado e a BYD deverá em breve conquistar a primeira posição desta tabela.

Com um interesse crescente nos carros elétricos, as vendas têm disparado e em quase todos os mercados há um crescimento bem visível. Se até agora a Tesla era quem aproveitava melhor este espaço, uma das suas concorrentes diretas parece estar a inverter este cenário.

Falamos da BYD, que é já atualmente a principal se olhamos não apenas aos BEV e contabilizarmos também o PHEV. A marca chinesa tem mostrado um crescimento único e os dados revelados mostram isso mesmo. No 3º trimestre de 2023 igualou a posição da Tesla em termos de vendas.

É curioso ver como a BYD tem crescido ao longo dos últimos 12 meses, com uma aposta cada vez maior fora do seu mercado nata. A marca passou dos 13% de quota de mercado dos carros elétricos para atingir no final do verão um valor de 17%, valor idêntico ao que a Tesla manteve neste período.

Ainda que tenha conquistado um espaço seu e que deverá aumentar, a BYD tem de enfrentar o carro que deverá assumir todas as tabelas de vendas. Aqui falamos do Model Y da Tesla, que já vende mais que qualquer outro nos mercados de elétricos e nos tradicionais.

Importa aqui destacar que a Tesla não está a abrandar as suas vendas. A marca continua a crescer, mas a um ritmo muito mais lento que a BYD. Os seus 17% de mercado são mantidos no final de 2023 e esperam-se que se alterem pela positiva, à custa de muitos outros fabricantes.

Estas duas marcas dominam em mercados que estão em pleno crescimento, mas com uma diferença importante. Temos a BYD a dominar na China, um mercado que representa 58% das vendas. Já a Tesla controla nos EUA, que chama a sí apenas 12% das vendas de carros elétricos. Há ainda a Alemanha, que cresceu 60% no último ano e que é o 3º maior mercado, onde a VW domina com alguns problemas.