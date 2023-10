Os carros chineses que chegam à Europa não são muito diferentes, em termos de qualidade, dos que encontramos no nosso continente. E não somos nós que o dizemos, nem é esta a perceção que paira sobre a imprensa automóvel. É a opinião da consultora MHP, uma empresa à qual a Porsche confia alguns dos seus conselhos de mercado e que é um parceiro estratégico da marca.

Veículos da China e Europa são semelhantes em termos de qualidade

A qualidade dos veículos importados da China já não é comparável à de há 10 ou 15 anos. Os novos modelos que estão a ser importados para a Europa são, de facto, indistinguíveis, em termos de qualidade de produção e de aparência dos materiais, daquilo a que estamos habituados na Europa.

Estas palavras saem da boca de Augustin Friedelen, diretor da MHP, entrevistado pela revista alemã Auto Motor und Sport.

Até agora, o principal fator de diferenciação entre os construtores europeus e americanos era a qualidade dos materiais e da construção. No entanto, a China apanhou-os e está a começar a fazer incursões no que Friedelen considera ser a área chave: o software.

A diferenciação far-se-á definitivamente através do software. E não se limitará ao software para veículos. Também terá muito que ver com a forma como o automóvel está integrado noutros ecossistemas: por exemplo, como funciona a integração do ecossistema digital de um smartphone, se existem serviços de streaming digital ou se o automóvel oferece carregamento inteligente.

O automóvel elétrico abriu uma porta até então desconhecida para a indústria automóvel. O perfil do comprador está a mudar e alguns dos elementos definidores de cada marca começam a ser menos valorizados. Até agora, o cliente sabia onde ir se estivesse à procura de características específicas, mas isso diluiu-se.

Ao longo dos anos, os automóveis tornaram-se cada vez mais normalizados. As sinergias na indústria para poupar custos conduziram a uma homogeneização do produto.

A Tesla é um bom exemplo da mudança de mentalidade

A Tesla decidiu apostar tudo no software e fez da fraqueza uma qualidade. Conseguiu fazer com que as suas fraquezas parecessem uma caraterística moderna. O seu enorme ecrã, onde se concentram todas as suas funções, permite poupar peças e design manual e, ao mesmo tempo, gera surpresa em quem ainda não entrou num dos seus veículos, apesar de estar no mercado há vários anos.

Além disso, há um bom desenvolvimento de software, que agora inclui serviços de streaming, e que será fundamental no carro elétrico, tanto para gerar rotas e planear viagens como para o diferenciar do resto dos concorrentes. Os Teslas estão a tornar-se mais do que simples veículos.

A MHP aponta a NIO e a XPeng como as marcas mais avançadas em sistemas baseados em software, que também incluem sistemas de condução autónoma. A empresa de consultoria salienta que a batalha não está perdida, mas alerta para o facto de os fabricantes chineses terem dado um grande passo em frente.

Quem já teve a oportunidade de entrar num NIO ou num BYD pode constatar que as qualidades são típicas dos veículos europeus de gama média e alta. São carros bem acabados e bem afinados que, mais uma vez, oferecem veículos nestes segmentos a um custo muito mais competitivo do que o resto do mercado.

Além disso, as próprias obrigações de segurança da UE ajudaram a alinhar os automóveis chineses vendidos na Europa com os dos fabricantes locais. Até à data, a segurança era um valor diferenciador, mas o vasto equipamento tecnológico exigido de série eliminou parcialmente esta qualidade.

A própria União Europeia tomou consciência deste problema e está a começar a considerar a possibilidade de impor novas tarifas aos veículos provenientes da China. O problema é que a UE não tem uma indústria de carros elétricos suficientemente poderosa em solo europeu para lutar com estes fabricantes, pelo que abrir uma guerra comercial pode ser perigoso para os interesses dos compradores europeus e para o cumprimento dos ambiciosos objetivos climáticos que as instituições estabeleceram.

Leia também...