Nvidia lanÃ§a finalmente a sua monstruosa grÃ¡fica RTX 5000 e jÃ¡ custa cerca de 5.000 dÃ³lares

É indiscutível o domínio da Nvidia no segmento das placas gráficas, desde as do setor doméstico e gaming até às mais poderosas destinadas aos data centers e à Inteligência Artificial. Recentemente, a fabricante lançou a sua nova RTX 5000, dedicada ao segmento profissional de workstations e servidores, mas o preço já está a cerca de 5.000 dólares, acima do recomendado pela marca.

Chegou a Nvidia RTX 5000

Finalmente a Nvidia lançou no mercado a sua nova placa gráfica RTX 5000 com foco no setor profissional e workstations. O modelo foi produzido através de uma parceria com a empresa PNY Technologies, conta com a nova arquitetura Ada Lovelace, podendo ser encontrada com o nome de "Ada Generation".

A Nvidia RTX 5000 já está disponível para compra nalgumas lojas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, mas o preço já está a causar alguma surpresa aos interessados. Isto porque a fabricante havia revelado no mês de agosto que o equipamento chegaria por um preço recomendado de 4.000 dólares, contudo, o modelo já foi visto no site da JD.com por 35.999 RMB, algo como 5.015 dólares, já com taxas e impostos inlcuidos.

Para além disso, em lojas americanas como o eBay, ShopBLT e ThinkMate, há ainda o acréscimo de 10% a 20% devido a taxas e impostos aplicados no país.

Já a loja ProVantage tem a placa gráfica por um valor de quase 7.000 dólares, 6.999 dólares para ser mais concreto, o que é um valor ainda mais caro do que o sugerido para a próxima geração da RTX 6000, de 6.799 dólares, que está prevista para chegar ao mercado no mês de janeiro de 2024.

Para já nem a Nvidia nem a PNY Technologies se manifestaram em relação a este valor que as lojas estão a aplicar à placa gráfica RTX 5000.