Qualcomm confirma que o Snapdragon 8 Gen 4 chegará em outubro

Muito se sabe do mundo da tecnologia, por via do X. Desta vez, a novidade foi dada por Don McGuire, diretor de marketing da Qualcomm, sorrateiramente, num vídeo gravado a partir do MWC - Mobile World Congress, em Barcelona.

As funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial (IA) são, ainda, muito limitadas, e os utilizadores contactam com essa limitação, por via dos dispositivos que já a carregam. Uma vez que o hardware também não é, neste altura, perfeito, as empresas procuram melhorá-lo, de modo a potencializar os produtos.

À semelhança de outras fabricantes de processadores, a Qualcomm tem "mudado o chip", por forma a responder a um futuro cada vez mais focado na IA. Isto quer dizer que os dispositivos lançados nos próximos anos serão exponencialmente melhores no tratamento de processos de IA integrados.

De acordo com uma nova publicação da Snapdragon UK, no X, o Snapdragon 8 Gen 4 deverá ser apresentado em outubro, e chegará equipado com um "killer combo": uma CPU Oryon e uma unidade de processamento neural (NPU) atualizada.

A novidade foi dada pelo diretor de marketing da Qualcomm, Don McGuire, que deixou escapar algumas informações, quase que em sussurro.

Executivo da Qualcomm diz para utilizadores não temerem a IA

No mesmo vídeo, Don McGuire agradece aos Snapgradon Insiders, por acompanharem o trabalho da Qualcomm e a apoiarem, enquanto marca.

Há muito a acontecer aqui [MWC 2024] em torno da IA, a IA é mais ou menos o tema, certo? Não tenham medo da IA. A IA vai ser incrível e não é só pelo ChatGPT.

Disse McGuire, explicando que a IA será quase como "um sexto sentido", um "segundo cérebro", mas não irá substituir ninguém, porque "nada te pode substituir enquanto humano".