Sistema IA do GPT-5 vai precisar de 50.000 placas gráficas para ser treinado

Muito se tem falado do ChatGPT, o sistema inteligente da OpenAI que revolucionou a Internet em vários segmentos, desde o ensino à programação. Mas também sabemos que para esta tecnologia ser possível, necessita de uma poderosa máquina por trás. Assim, as informações recentes indicam que o sistema IA do ChatGPT 5 vai precisar de 50.000 placas gráficas para ser treinado.

Serão precisas até 50 mil GPUs para treinar o GPT-5

Quase não há um dia em que não falemos sobre algum assunto relacionado com a Inteligência Artificial. E é algo inevitável, dada a popularidade deste assunto.

Assim, de acordo com as mais recentes notícias, Elon Musk fez recentemente algumas declarações surpreendentes ao dizer que o sistema IA do GPT-5 está a chegar e vai precisar entre 25.000 a 50.000 placas gráficas à medida que o seu treino vai aumentando. Mas mesmo que a quantidade não seja exatamente esta, esta muito provável realidade trará um problema acrescido para a empresa OpenAI, especialmente porque gigantes da indústria como a TSMC estão com alguma dificuldade atualmente em garantir o número de GPUs necessárias para este e outros fins.

Musk referiu ainda que o GPT-5 será até 10 vezes mais poderoso do que o GPT-4, que se encontra atualmente no ChatGPT.

Mas não é só a OpenAI que está à procura desesperadamente de GPUs IA, pois os detalhes indicam que outras empresas, como a Meta, Google, Microsoft, Apple e a Tesla estão juntas nesta luta. Estima-se assim que haja um envio total de até 432.000 placas gráficas Nvidia H100 entre o ano de 2023 e 2024, algo que deverá custar mais de 150 mil milhões de dólares.

E, atualmente, apenas a Nvidia oferece soluções de GPUs IA adequadas às necessidades deste setor, sendo que os modelos da AMD e da Intel ainda apresentam alguns problemas de desempenho. Mas será que a empresa das GeForce RTX consegue assumir este compromisso a longo prazo?