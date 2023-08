A Apple tem estado a procurar adaptar o iPhone às novas regras que a União Europeia traçou para os equipamentos. A gigante tem as próximas mudanças no iPhone a surgir e agora revelaram porque a ideia de ter um iPhone com bateria amovível é mal recebida. A razão foi explicada e apresentados os argumentos.

A União Europeia aprovou há pouco tempo mais uma medida para regular o mercado e os equipamentos que ali estão presentes. Falamos da obrigatoriedade em ter propostas com baterias que possam ser removidas de forma simples e rápida, sem complicações para os utilizadores,

Ainda que esteja obrigada a cumprir este requisito, sob pena de deixar de vender na Europa, a Apple não concorda com a decisão. A justificar esta posição surgiu John Ternus, vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, que falou sobre isso numa entrevista recente.

Pode haver um pequeno conflito entre durabilidade e manutenção. É possível tornar um componente interno mais fácil de manter, tornando-o discreto e removível, mas isso adiciona um ponto potencial de falha. Através dos dados podemos perceber quais as peças do telemóvel que precisam de reparação e quais são mais bem fabricadas, para que nunca precisem de passar pela reparação. É uma espécie de equilíbrio. Os nossos iPhones têm certificação IP68, o que os torna altamente resistentes à água [...]. Para atingir esses níveis de resistência, existem muitos adesivos e selos de alta tecnologia que tornam tudo à prova de água, mas é claro que isso dificulta um pouco a abertura do telefone. Portanto, há equilíbrio

Claro que as declarações de John Ternus não são um assumir que não vão mudar o iPhone. São a justificação para mostrar que esta decisão poderá ser complicada de aplicar, sem que pelo menos surjam novos problemas ou que alguns mais antigos regressem.

A legislação que o Conselho da União Europeia aprovou é extremamente clara. Declara que no espaço europeu a meta para 2027 é que qualquer dispositivo eletrónico dedicado ao consumidor apresente a substituição da bateria o mais fácil possível para o utilizador.

Estamos ainda muito longe de chegar à meta definida, mas a Apple terá de iniciar a preparação do iPhone para este novo cenário. A próxima grande mudança será a chegada da porta USB-C, algo que a Apple também não queria, mas que acabou por aceitar.