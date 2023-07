Está preocupado com o facto de deixar o iPhone a carregar durante muito tempo e com o que isso pode fazer à vida útil da sua bateria? A app Atalhos permite-lhe configurar um alerta sonoro para ser emitido sempre que o seu iPhone atinge a carga total. Saiba como fazê-lo.

Embora o iPhone o notifique quando a percentagem de bateria atinge os 20% e 10%, não há outra forma de saber quando está totalmente carregada sem verificar "manualmente". Contudo, ter de verificar constantemente se o iPhone está totalmente carregado pode ser um incómodo. É aqui que entra a app Atalhos da Apple, que lhe permite criar e editar um conjunto interminável de ações.

Como receber um alerta quando o iPhone atinge 100% de bateria

Para criar um alerta no iPhone para quando este chega aos 100% de bateria, siga estes passos:

1. Abra a app Atalhos e aceda à aba "Automatização" na parte inferior.

2. Clique em "Criar automatização".

3. Arraste para baixo e clique em "Nível da bateria".

4. Depois de selecionar "Nível da bateria", verá um slider e opções que pode utilizar para determinar quando efetuar alguma ação. Para definir uma ação para quando o seu iPhone atinge a bateria total, clique e deslize o slider para a direita do ecrã até aparecer 100%.

5. Selecione "É igual a 100%". Isto significa que a automatização será ativada quando o iPhone atingir os 100% de bateria.

6. Depois, clique em "Seguinte".

Agora, o próximo passo é escolher uma ação para a automatização. Pode escolher entre várias opções, incluindo enviar mensagens, abrir uma aplicação e reproduzir música.

7. Para ver a gama completa de ações disponíveis, clique em "Adicionar ação".

Nota: Recomendamos que escolha uma ação de áudio, uma vez que poderá ouvir o alerta mesmo que esteja longe do seu iPhone. Para isso, por exemplo:

8. Pesquise por "Reproduzir música" e clique na opção.

9. De seguida, clique em "Música" e selecione a música que pretende.

10. Clique em "Seguinte".

Pode agora pré-visualizar as ações que selecionou e confirmar que tudo está em ordem para o seu iPhone o alertar.

11. Desative a opção "Perguntar ao executar" e confirme - "Não perguntar". Desta forma, a ação será iniciada sem qualquer aprovação adicional.

12. Finalmente, clique em "OK".

Evite deixar os seus dispositivos a carregar desnecessariamente

Já deve ter ouvido dizer que o carregamento excessivo de um dispositivo pode reduzir o tempo de vida da bateria. Carregar o iPhone durante um período prolongado gera calor que pode degradar a bateria ao longo do tempo. No entanto, com um alerta como este, será notificado quando o iPhone estiver totalmente carregado. Desta forma, pode evitar o carregamento excessivo e preservar a vida útil da bateria do seu iPhone.

