App Atalhos: Gerar QR Code para partilhar rede Wi-Fi

Depois de lhe termos mostrado um pouco do que é a App Atalhos e o que é possível fazer e criar com esta enorme aplicação, decidimos não ficar por ali. Quantas vezes já recebeu pessoas em casa e deu por si numa desorganização total por causa do acesso ao Wi-Fi? Existe uma forma muito simples de partilhar a sua rede.

Pois bem, trazemos-lhe hoje um passo a passo de como gerar um QR Code através da App Atalhos para facilmente partilhar o seu Wi-Fi.

Criar o atalho

Primeiramente, aceda à App Atalhos e à aba “Galeria” presente no canto inferior direito da aplicação. Feito isto, pesquise por “Ler Wi-Fi através de QR” e selecione a opção apresentada.

Depois de encontrado e selecionado o atalho predefinido, adicione-o aos seus atalhos clicando na opção “Adicionar atalho”. Uma vez concluído este passo, aceda à aba “Os meus atalhos” e clique nos três pontos localizados no canto superior direito do atalho.

Arraste para baixo e verá uma ação chamada “Pedir Texto com Qual é a palavra-passe de SSID?”, aí clica em “Mostrar mais” e insere a sua palavra-passe do Wi-Fi.

Inserida a palavra-passe, procure “Vista rápida”, adicione-a e arraste-a para baixo da ação “Gerar código QR a partir de Texto”. De seguida, remova a ação “Mostrar aviso Leia o Código QR para estabelecer ligação à rede Wi-Fi” carregando na cruz apresentada no canto superior direito da ação.

Adicionar o atalho ao ecrã principal

Finalmente, adicione o atalho ao ecrã principal para ter acesso facilitado ao mesmo. Para isto, arraste para cima o algoritmo e clique nos três pontos localizados em cima à direita.

Aparecer-lhe-á a opção de “Adicionar ao ecrã principal”. Selecionada a mesma, o atalho está pronto a usar.

Gerar QR Code

Para usar o atalho criado, clique no mesmo e selecione a opção “Ok” que lhe aparecerá duas vezes. A primeira vez para confirmar o nome da rede e a segunda para confirmar a palavra-passe, se necessário.

Feitos todos estes passos, será gerado o QR Code.

Agora sim, está tudo pronto para partilhar a sua rede Wi-Fi da forma mais dinâmica possível usando a App Atalhos!