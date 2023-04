Como adicionar uma moldura às capturas de ecrã do seu iPhone e iPad

Quer seja programador, designer gráfico, ou simplesmente uma pessoa perfeccionista, pode querer adicionar uma moldura de iPhone e iPad às suas capturas de ecrã para que estas pareçam muito mais profissionais. Descubra como fazê-lo de forma extremamente simples.

Neste artigo, mostramos uma forma rápida e fácil de adicionar uma moldura às capturas de ecrã do seu iPhone e iPad para lhes dar um aspeto mais profissional e fazê-las sobressair do resto.

Há várias maneiras de o fazer. Por exemplo, procurar o modelo do seu iPhone no Google e sobrepor a sua captura de ecrã usando o Photoshop ou um programa semelhante. No entanto, isto pode ser um processo bastante demorado. Por isso, saiba como tratar desta tarefa num instante:

1. Molduras nas capturas de ecrã com o Apple Frames

O Apple Frames é um atalho iOS, de Federico Viticci, que torna super fácil adicionar frames de iPhone, iPad, Mac, e Apple Watch a imagens. O atalho é fácil de configurar, funciona bem, e é frequentemente atualizado.

1. Obtenha o atalho Apple Frames através deste link.

2. Depois de clicar no link, clique em "Configurar atalho".

3. Clique em "Pasta".

4. Selecione uma pasta da app Ficheiros.

5. Clique em "Abrir".

6. De seguida, clique em "Seguinte".

7. Mais uma vez, clique em "Pasta".

8. Escolha novamente a pasta de destino para as suas capturas de ecrã com moldura.

9. Clique em "Abrir".

10. Finalmente, clique em "Adicionar Atalho".

O atalho está agora adicionado ao seu dispositivo.

11. Agora, certifique-se de que está na secção "Todos os atalhos" da app Atalhos. A partir daqui, clique no atalho "Apple Frames" e conclua a sua configuração inicial.

Emoldure os seus screenshots no iPhone e iPad

Quando tudo feito, para emoldurar as suas capturas de ecrã:

1. Vá à app Fotografias.

2. Escolha uma imagem e clique no botão de Partilha.

3. Agora, selecione "Apple Frames".

5. Uma vez emoldurada a imagem, pode clicar em "Save to Photos" ou numa das outras opções, conforme quiser guardar as suas capturas de ecrã. Eis o resultado:

Nunca foi tão fácil profissionalizar as suas capturas de ecrã. Claro que existem outras formas de o fazer, mas esta é, sem dúvida, uma das mais práticas. Apesar do setup parecer complicado, garantimos-lhe que depois o processo de adição de molduras será muito facilitado. Use a abuse deste poderoso Atalho.

Leia também...