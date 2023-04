Lembra-se de termos referido que o HomePod agora pode ouvir os alarmes dos detetores de fumo "burros" que tem em casa? Pois bem, hoje vamos mostrar como pode ativar esta funcionalidade na coluna inteligente da Apple.

No passado dia 18 de abril de 2023, a Apple ligou remotamente uma nova funcionalidade no seu HomePod (no grande e no modelo mini). Uma pequena novidade que pode salvar vidas e aumentar a segurança da sua casa.

Tirando partido do reconhecimento de som no dispositivo, a coluna inteligente da Apple pode enviar uma notificação ao utilizador, via iPhone e não só, a reportar que ouviu um sinal do detetor de fumo ou monóxido de carbono.

O processo, como já sabemos dos outros dispositivos que também "ouvem" certos alarmes, como mostramos aqui neste guia, é simples e vamos mostrar como o ativar.

Como receber alertas de alarme de fumo do HomePod

Irá ver, na primeira abordagem à app Casa após a atualização feita há dias, que existe algo novo. E está bem explicado no popup que se destaca na aplicação que gere os HomePod.

Caso não tenha reparado ou seguido naquele momento as indicações, faça o seguinte:

Abra a aplicação Casa no seu iPhone ou iPad; Toque no botão (3 pontos) no canto superior direito, depois em Definições de casa; Selecione a opção Segurança e proteção; Toque em Reconhecimento de som; Ative o som Detetor de fumo e monóxido de carbono.

Se, como é o nosso caso, tiver várias colunas Apple, então veja se lhe interessa ter em todas este sistema ativo. Nós ativamos em todas.

Com a funcionalidade ativada, o seu HomePod ou HomePod mini irá enviar-lhe um Aviso crítico (as notificações serão recebidas mesmo quando o som do iPhone está desligado ou tem um modo de concentração configurado) para o seu iPhone, iPad ou Apple Watch se detetar um alarme de fumo a disparar.

Porque a funcionalidade utiliza reconhecimento de som, funciona com qualquer detetor "estúpido" de fumo e monóxido de carbono.