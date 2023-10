É possível usar o Apple Watch no tornozelo?

Quer seja porque está a usar luvas, ou porque está a participar noutra atividade em que não é possível usar relógio, usar um Apple Watch na perna ou no tornozelo é uma pergunta frequente e completamente razoável. Mas será que é possível? E será que o nível de precisão se mantém?

Tecnicamente, sim, pode usar o Apple Watch no tornozelo

No entanto, deve saber que a Apple não recomenda a utilização do smartwatch em qualquer outro sítio que não seja o pulso.

Aparentemente, os seus sensores e algoritmos foram concebidos para funcionar especificamente no pulso e a utilização no tornozelo ou noutro local pode não permitir leituras precisas dos sensores, ou mesmo que os sensores funcionem de todo. Especificamente, em termos de onde usar o relógio, a Apple diz o seguinte:

Os sensores só funcionarão se usar o Apple Watch na parte superior do pulso.

Mas isso é porque a Apple projetou o smartwatch para ser usado no pulso, e não em qualquer outro lugar do corpo, muito menos no tornozelo.

Agora, apesar de a Apple dizer para não usar o Apple Watch em qualquer lugar que não seja o pulso, ainda há muitos utilizadores que o usam na perna, tornozelo ou mesmo nos bíceps, e há muitos produtos direcionados ao tornozelo que estão disponíveis para compra.

A contagem de passos, as medições e as leituras serão exatas no tornozelo?

Dado que a Apple diz que os sensores do Apple Watch só funcionam na parte superior do pulso, é concebível que o relógio possa não gerar dados precisos quando usado no tornozelo, bíceps ou perna, em vez de no pulso. Por exemplo, o smartwatch pode contar a mais ou a menos os seus passos.

O Apple Watch também pode obter leituras incorretas do ritmo cardíaco ou de outras medições. Por isso, não se esqueça de tudo isto se tencionar experimentar. Pode até querer testá-lo, mantendo o mesmo ritmo enquanto o usa o numa passadeira durante um tempo no pulso, como habitualmente, e depois trocar para o tornozelo.

As medidas coincidem ou são diferentes?

