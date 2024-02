A Apple em 1987 fez uma previsão do futuro e incrivelmente acertou em muita coisa (vídeo)

Adivinhar o futuro, na tecnologia, por exemplo, é um exercício incrivelmente complexo. Há dias mostramos um vídeo de como outra empresa de tecnologia imaginava esse tal futuro. Hoje, deixamos o vaticínio da Apple que, em 1987, imaginou como seria em 1997. Ok, falhou em quase 30 anos, mas, na verdade, para lá do timing, a empresa acertou nalguns conceitos surpreendentes!

Estávamos em 1987 quando a Apple achou por bem fazer um vídeo em que imaginava como seria em 1997. E agora que já passaram quase três décadas, ver este vídeo é uma experiência imperdível. Claro, muita coisa não aconteceu como a Apple, ainda sem Steve Jobs, imaginaria a década seguinte... mas há também alguns pontos familiares.

Satélites da Apple? Ok... Elon Musk chegou primeiro, mas a Apple imaginou antes

Há vários anos, ainda não se falava em Starlink, e a Apple já congeminava um projeto para apostar nas comunicações por satélite. Sim, em 1987 a empresa de Cupertino já tinha essa intenção, que se materializou 30 anos mais tarde.

Conforme podemos ver no vídeo, as imagens transportam-nos para os felizes anos 90, em que muitos de nós ainda éramos adolescentes. Nessa altura, a Apple imaginou-se dez anos no futuro como uma grande empresa multinacional (acertaram), mas com feitos que não correspondem à realidade. Digno de um episódio de "For All Mankind ".

Neste vídeo vemos em destaque uma rede de satélites de comunicações que permite que os Macs enviem dados entre si a partir de qualquer parte do mundo, algo que anunciava uma Internet rápida e global (e uma ideia de algo Steve Jobs abordava, como a cloud, em 1997). Isso tornou-se uma realidade, mas se vamos falar de Internet por satélite, temos de passar o testemunho a Elon Musk.

A constelação Starlink é o resultado deste exercício de imaginação.

Os Macs continuam a evoluir e com mais utilizadores

O vídeo mostra uma evolução hipotética do Mac a partir do que se conhecia em 1987, que era pouco mais do que o que se via com o Macintosh original. Mostra computadores com ecrãs maiores, e um triunfo do computador com dezenas de milhões de unidades vendidas.

De facto, é citada uma lista de sucessores na qual é mencionado um computador posterior da gama Macintosh, chamado "Gravenstein". Também menciona um modelo chamado "Giga Mac", supostamente poderá ser equiparado ao que é atualmente o Mac Pro.

Steve Wozniak, entusiasmado, refere que o desempenho foi multiplicado ao reduzir o tamanho dos componentes para apenas 10%. Poderíamos equiparar este facto ao que aconteceu com a transição para o Apple Silicon?

Quem diz Apple Vista", diz Apple Vision Pro

Mas o que talvez seja mais surpreendente em todo o vídeo é o conceito do que eles chamam de "Apple Vista": óculos que poderiam muito bem ser a próxima evolução do Vision Pro. Podemos rir-nos agora, mas talvez não nos possamos rir tanto daqui a três ou quatro anos.

O vídeo não acerta em cheio na disquete em miniatura que o utilizador destes óculos "Apple Vista" está a utilizar. OK, as disquetes já não existem, mas é impossível não pensar nos cartões SD que existem atualmente.

Este vislumbre de há trinta e muitos anos, deixa-nos a ideia que os produtos da Apple não são pensados a 1 ano, nem a 2, nem a 5... possivelmente serão para lá de uma década, alguns imaginados lá bem atrás, recuando 20 ou 30 anos.

Aliás, basta-nos perceber o que a Apple tinha em mente quando lançou, em 1993 o Apple Newton, o avô do iPad, que aparece em 2010. Entre vários outros exemplos.

"Bom dia, sou a vossa IA e estas são as notícias de hoje"

Se a Apple ainda não é a líder no que toca a Inteligência Artificial nos seus produtos, não quer isso dizer que não trabalhe a ideia desde os anos 80. Sim, a empresa faz referência a tal tecnologia neste vídeo.

Assim, podemos ver nas imagens deste vídeo uma IA, ou uma "Siri" mais inteligente, que atualiza o utilizador com as notícias do dia durante uma chávena de café. É verdade que hoje o Mac não faz parte dos eletrodomésticos, mas, quem sabe, a ideia de um HomePod com ecrã, a correr iPadOS 18 e com a sua própria IA, não possa ser o resultado do que foi vaticinado há 30 anos?

A WWDC deste ano promete ser um dos eventos de inteligência artificial mais interessantes da Apple. 1997 não foi como a Apple imaginou que seria, mas 2024 pode acabar por ser muito mais parecido com ele do que se possa pensar à partida.

Neste vídeo, há algo que não vaticinaram e que foi o que, eventualmente, salvou a empresa: a volta de Steve Jobs para o comando da empresa.