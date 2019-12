A Apple, ao longo dos anos, reinventou-se e investiu em diferentes segmentos de mercado. Segundo rumores, o próximo negócio da Apple pode estar na área dos satélites, para suportar os seus serviços e produtos como o iPhone.

O projeto, aparentemente secreto, está a ser desenvolvido e poderá concorrer com empresas como a Amazon ou SpaceX.

As empresas tecnológicas, como é natural, antes de lançar um produto ou serviço para o mercado, passaram anos a desenvolvê-lo. Há projetos mais ambiciosos e que requerem mais recursos, sendo que a Apple pode estar a entrar numa área inédita até hoje!

Segundo o que foi adiantado pelo Bloomberg, a empresa de Tim Cook está a trabalhar num projeto de satélites e tecnologias sem fios inerentes de modo a enviar serviços – como Internet – e dados de forma direta entre os seus dispositivos.

A informação, aparentemente divulgada por pessoas familiarizadas com o projeto, revela que a missão está numa fase inicial de desenvolvimento e que conta com cerca de uma dúzia de engenheiros da área aeroespacial. Segundo consta, o objetivo passa por ter algo pronto no espaço de cinco anos e que Tim Cook olha para o projeto como algo prioritário… Não obstante, existe a possibilidade de ser abandonado caso os progressos não correspondam às expectativas!

Atualmente, os produtos da Apple comunicam entre si e com outros dispositivos recorrendo a tecnologias e serviços fornecidos por outras empresas, como operadoras de Internet. Contudo, a criação deste projeto na área dos satélites pode mudar o jogo e dar assim mais poder para a empresa de Cupertino neste processo de comunicação.

Para além disso, é mencionada a possibilidade de a Apple usar esta nova área de negócio para aprimorar o seu serviço de Mapas e ainda proporcionar mais e melhores serviços aos seus clientes.

Negócios dos satélites pode competir com Amazon e SpaceX…

De momento, a principal dúvida é a envergadura do trabalho secreto que está a ser desenvolvido… Será que a Apple está a desenvolver satélites do zero? Ou será que conta com a colaboração da SpaceX, Boeing ou Northrop Grumman na tarefa? Será que o objetivo passa por ter uma rede de satélites própria ou estará apenas a desenvolver uma nova tecnologia de comunicação com estes dispositivos?

As questões são várias e decerto não serão respondidas, especialmente após um porta-voz da empresa se ter recusado a comentar o caso. A Apple, tendo em conta o seu poder e recursos, pode muito bem estar a trabalhar num negócio tão ambicioso… Contudo, a empresa tem a tradição de apenas investir definitivamente em algo quando tem certezas da sua utilidade e rentabilidade financeira.

Acredita que a Apple está a preparar uma rede de satélites? Ou estará a focar-se sobretudo em tecnologias de comunicação wireless? Deixe a sua opinião nos comentários!

A Apple, com outras empresas, está a investir também na domótica!