A domótica, as casas inteligentes e conectadas são já uma clara realidade. Nesse sentido, a Apple, Google e Amazon juntaram-se à Zigbee Alliance para criar um novo standard mais seguro que será usado na conectividade de dispositivos da Internet of Things (IoT).

Como resultado desta aliança entre as gigantes tecnológicas, deveremos ver mais transversalidade entre produtos de diferentes marcas.

A tecnologia evoluiu de tal forma que hoje em dia temos eletrodomésticos e sensores conectados à Internet que interagem com o utilizador. Esta é a magia da domótica, que é uma área em expansão.

Os protocolos para comunicação entre dispositivos são vários. Isto criou uma segmentação e incompatibilidade que retira alguma liberdade ao utilizador. Para combater isso, a Apple, Google e Amazon juntam-se à Zigbee Alliance para a criação do Connected Home over IP.

Tal como o nome do protocolo indica, este é baseado no Protocolo da Internet (IP) e será liderado pela Zigbee Alliance. As gigantes tecnológicas serão cruciais na implementação e desenvolvimento da tecnologia.

No caso da Google, esta recorre ao IP para comunicação entre dispositivos desde o termóstato Nest Learning que foi lançado em 2011. Para além disso, irá contribuir com a disponibilização das suas tecnologias Weave e Thread.

Uma das principais vantagens é a comunicação encriptada ponta-a-ponta entre dispositivos e serviços cloud! Deste modo, a informação transmitida por estes dispositivos fica assim mais segura.

Para os desenvolvedores, este novo protocolo open-source será bom porque basta criarem uma solução que funcionará numa panóplia de dispositivos e fabricantes.

Por outro lado, os consumidores saem largamente beneficiados porque não se terão de preocupar tanto quanto no passado na escolha de novos dispositivos. Tendo em conta que estas empresas irão usar o mesmo protocolo, os seus dispositivos poderão comunicar entre si sem dificuldades.

Para além disso, as assistentes virtuais como a Alexa, Siri e Google Assistant terão agora mais dispositivos compatíveis!

Com a nova aliança entre Google, Apple e Amazon, conheça estes gadgets inteligentes que não podem faltar em sua casa