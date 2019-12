As casas são cada vez mais tecnológicas. No entanto, esta realidade pode requerer um investimento considerável, a não se que se opte por produtos de qualidade com preços mais reduzidos, a tal tecnologia “low cost”.

A proposta de hoje passa por dar a conhecer alguma da tecnologia mais acessível que poderá ser indicada para a sua sala de estar.

Smart TV Xiaomi Mi TV 4A 32″

Em primeiro lugar, uma sala de estar precisa de uma TV. Se há pouco tempo ter acesso a uma smart TV da Xiaomi não era propriamente simples para os portugueses, hoje em dia o acesso está muito mais facilitado, com as entregas feitas a partir de armazéns europeus ou mesmo lojas nacionais.

A Xiaomi Mi TV 4A de 32″ é uma opção bastante acessível face às suas características. Uma delas é o facto de incluir tecnologia Dolby Audio e DTS-HD. Além disso, inclui Android TV e todas as vantagens deste sistema operativo, nomeadamente o Google Assistant.

A smart TV Xiaomi Mi TV 4A está disponível por 179€, utilizando o código de desconto 44JAIHLK. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu e sem custos adicionais.

Xiaomi Mi TV 4A 32″

TV Box Android

Se até tem uma boa TV, mas que ainda não é inteligente, saiba que a pode transformar com um investimento muito reduzido em tecnologia. As boxes de TV são a melhor solução para fazer um “upgrade” à sua TV.

Uma TV Box propõe-se então a oferecer ao utilizador acesso a serviços de streaming e outro tipo de divertimento. Dessa forma, poderá contar com o Kodi ou o Plex, ou a serviços como Netflix ou Amazon Prime. Além disso, ainda permite aceder a conteúdo multimédia a partir de armazenamento local, acesso a qualquer aplicação Android. Pode servir de consola de jogos e ainda podem transmitir o ecrã do smartphone.

Tanix TX5 Pro

A um preço muito acessível podemos sugerir, por exemplo, a Tanix TX5 Pro. Esta é uma TV Box com sistema operativo Android, na versão 8.1. Vem equipada com 4 GB de RAM e, além disso, conta com 32 GB de armazenamento interno.

Tem ligação Wi-Fi dual-band a 2.4 e 5 GHz, Ethernet e ainda inclui porta USB e HDMI, além de uma porta para cartão de memória. Esta box ainda permite reprodução e descodificação de vídeo a 4K nos mais populares formatos.

A box Xiaomi Mi TV 4A de 32″ está disponível por cerca de 42€, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

Tanix TX5 Pro

X96 Mini

A X96 MINI é uma TV Box Android mais modesta, com Android na versão 7.1.2, com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno.

Também esta traz o Kodi pré-instalado, mas com um processador Amlogic S905W. Vem assim com uma porta HDMI, duas portas USB 2.0, entrada AV, IR e ainda Ethernet. Por fim, tem também porta para cartão microSD.

A box Android X96 Mini está disponível por cerca de 22,50€, utilizando o código de desconto 3VH7HYI5.

X96 Mini

Som ambiente e portátil

Tronsmart Element Mega

A Tronsmart Element Mega é coluna Bluetooth com design simples e agradável, completamente enquadrado com a sua função. Tem uma potência de 40W e uma reprodução de graves fantástica considerando o seu tamanho.

Na zona superior tem um painel completamente tátil, com ajuste do modo, reprodução e volume. Além disso, tem tecnologia NFC para emparelhar rapidamente com qualquer dispositivo. Dessa forma, é bastante prático para que um amigo passe a mostrar a sua playlist preferida.

Tem tecnologia Bluetooth 4.2, jack áudio 3.5mm e também tem microfone, o que permite utilizá-la para chamadas. Tem autonomia pa

A coluna bluetooth Tronsmart Element Mega está disponível por cerca de 32€, utilizando o código de desconto TSAUDIO21.

Tronsmart Element Mega