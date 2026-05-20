Análise OPPO Enco Clip2 Open Earbuds: revolução do som aberto num design único

Com um mercado de áudio cada vez mis rico, as propostas de earbuds tendem a aumentar e a ser cada vez mais interessantes. Desta vez olhámos aos novos OPPO Enco Clip2 Open Earbuds e a tudo o que estes podem oferecer. É hora de conhecer a nossa experiência de utilização intensiva com estes inovadores auscultadores de som aberto.

O mercado dos auscultadores sem fios continua em constante evolução, e a mais recente aposta da OPPO em Portugal demonstra que o futuro do áudio passa pelo conforto e pela irreverência.

Os novos OPPO Enco Clip2 Open Earbuds rompem com o formato tradicional intra-auricular, adotando um conceito de "brinco" que promete conquistar quem procura música de qualidade sem se isolar do mundo.

Design futurista e o ajuste EarHug

À primeira vista, o visual dos Enco Clip2 impressiona pelo acabamento metálico brilhante (tecnologia NCVM), assemelhando-se a uma autêntica joia com design futurista de metal líquido.

Disponíveis em Cinzento Grafite e Dourado, estes auscultadores destacam-se pelo formato de peça única com um arco Ni-Ti com memória de forma. No dia a dia, a ergonomia EarHug provou ser brilhante.

A combinação da Esfera Acústica redesenhada com o Comfort Bean aumenta a área de contacto no pavilhão auricular, distribuindo o peso e eliminando a pressão nos ossos do ouvido.

Sendo totalmente simétricos, o sistema de canal estéreo adaptativo ajusta o áudio de forma automática.

Na caixa, a marca adota uma abordagem minimalista, incluindo apenas o estojo de carregamento e os auriculares.

Áudio de alta resolução com assinatura Dynaudio

O grande trunfo destes Enco Clip2 reside no seu motor acústico duplo premium, desenvolvido em parceria com a conceituada Dynaudio.

O sistema combina um driver dinâmico de 11 mm, focado no impacto e profundidade dos graves, com um driver de 9 mm dedicado à clareza das frequências médias e agudas.

Com suporte para os codecs LHDC 5.0, AAC e SBC, os auscultadores alcançam uma resposta de frequência alargada dos 20 Hz aos 40 kHz, garantindo a certificação de áudio de alta resolução (Hi-Res Audio Wireless).

Na prática, a reprodução sonora desafia as limitações habituais do formato aberto. A envolvência musical surpreende pela amplitude do palco sonoro, mantendo graves robustos e vozes perfeitamente detalhadas.

O equilíbrio tonal permite discernir os instrumentos com clareza sem causar fadiga auditiva. Para além da música, o processamento de áudio é potenciado por um chip topo de gama de 6 nm com quatro núcleos de IA.

Este processador gere o cancelamento de ruído ultra nítido nas chamadas por condução óssea, isolando a voz com eficácia mesmo em ambientes ruidosos, e suporta a funcionalidade inteligente de tradução por IA.

Autonomia e conectividade para o quotidiano

A conectividade Bluetooth 6.1 garante uma estabilidade exemplar num raio de 10 metros, permitindo a ligação dupla entre sistemas para alternar facilmente entre o smartphone e o computador.

No que toca aos controlos, a superfície da esfera acústica responde de forma precisa aos comandos por toque.

A autonomia é outro dos pontos fortes resultantes do teste intensivo. Com uma bateria de 58 mAh por auricular e 530 mAh no estojo, os Enco Clip2 oferecem até 9,5 horas de reprodução contínua em AAC (40 horas com o estojo) ou 8 horas usando o codec de alta resolução LHDC (36 horas totais).

O carregamento completo faz-se via USB Type-C em apenas 60 minutos para os auscultadores e 80 minutos para o conjunto, garantindo que a música raramente para.

Veredicto Pplware

Os OPPO Enco Clip2 Open Earbuds posicionam-se como uma excelente alternativa premium no segmento de áudio aberto em Portugal. O preço recomendado para estes Earbuds é de 179,99 euros e está disponível nas cores Cinzento Grafite e Dourado.

Combinando um design disruptivo e confortável a uma autonomia robusta e qualidade acústica Dynaudio, são a escolha ideal para quem recusa o isolamento total no dia a dia.

OPPO Enco Clip2 Open Earbuds

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