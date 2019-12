No passado mês de Novembro, tivemos a oportunidade de experimentar Frostpunk, um titulo de estratégia da 11 Bit Studios no qual o jogador se vê absorvido numa nova Era do Gelo.

Recentemente os estúdios polacos anunciaram um novo DLC a caminho: The Last Autumn.

Frostpunk é um jogo de estratégia que assenta a sua jogabilidade numa tentativa extrema de sobrevivência da última cidade do planeta contra um galopante frio glacial. O jogador terá de saber evoluir a sua pequena cidade, tanto nas questões sociais, como tecnológicas e morais tomando dessa forma muitas decisões que irão afectar todos os habitantes da cidade e em última instância, a própria sobrevivência de todos.

Trata-se, sem dúvida de um dos melhores do género e a migração para as consolas (tal como tivemos ocasião de ver aqui) foi bastante bem executada, conseguindo manter a identidade e a jogabilidade característica do titulo.

Agora chega a novidade de que a 21 de Janeiro de 2020 chegará The Last Autumn, aquela que será a maior expansão de Frostpunk até à data. Trata-se de um DLC que mais que uma expansão, é uma retrospetiva. Isto, pois The Last Autumn consiste numa prequela de Frostpunk abrangendo a época que originou esta nova Era do Gelo.

Em The Last Autumn o jogador irá ter uma melhor percepção dos eventos que originaram o Inverno mortal que conhecem do titulo original. Por outras palavras, os jogadores vão poder conhecer o mundo antes do gelo consumir tudo. Um mundo repleto de vida e energia.

The Last Autumn é a prequela de Frostpunk, mostrando os últimos momentos da Terra antes da chegada do Inverno!

Será também nesta expansão que se poderão assistir às derradeiras tentativas da sociedade humana de controlar a natureza e da criação do gerador que proporcionará salvação aos mais afortunados. Esta expansão será a derradeira luta da humanidade contra o Inverno que avança lentamente no horizonte.

Novos edifícios, novas tecnologias e novos Livros de Leis estarão disponíveis em The Last Autumn.

“Estamos realmente excitados por apresentar o nosso mais recente trabalho à comunidade. The Last Autumn terá a sua estreia um mês após a data que planeámos, mas acreditamos firmemente que a espera será devidamente compensada com as novidades. E atenção….a história não acaba aqui! O terceiro DLC chegará em 2020, pelo que este será um ano em grande para Frostpunk.” – revela Kuba Stokalski, Lead Designer de Frostpunk.

Como curiosidade, o facto do terceiro DLC ter o nome de código “Project TVADGYCGJR”.