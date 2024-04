PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs e o regresso do comilão

O comilão mais famoso de sempre, o Pac-Man está de regresso. Com data marcada ainda para este ano e para consolas e PCs, PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs é a prova que há jogos imortais e PAC-MAN é um deles, sem dúvida.

Eis um regresso que traz velhas e saudosistas lembranças: PAC-MAN. Um pequeno e inofensivo personagem de um dos jogos mais antigos e mais viciantes de sempre, com o mesmo nome, PAC-MAN está de regresso este ano e com muita pompa e circunstância.

Aliás, a Bandai Namco anunciou que o videojogo será lançado a 9 de Maio de 2024 e já está disponível para reserva.

Que será o último PAC em pé? PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs é uma competição de comida multiplataforma de 64 jogadores, onde bolinhas de poder PAC-MAN, Fantasmas e até PACs dos jogadores estão no menu.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs é uma versão ruidosa do multiplayer PAC-MAN, apresenta cross-play pela primeira vez e amplia a jogabilidade com batalhas de 64 jogadores, uma variedade de labirintos coloridos interconectados, PACs personalizáveis e itens de poder que não só aumentam as habilidades dos jogadores, mas também podem ajudar os Fantasmas a perseguir a competição.

O videojogo já está disponível para reserva nas edições Standard e Deluxe, com todas as reservas a receberem o bónus de reserva - Chomp Challengers Pac, e estará disponível para a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e PC via Steam.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs captura o apetite insaciável de PAC-MAN num videojogo onde tudo, exceto o labirinto, é comestível. No videojogo, os jogadores devem abrir caminho através de vários labirintos interconectados para se tornarem o Chomp Champ – também conhecido como o último PAC em pé no final de cada jogo. Ganha vantagem sobre outros jogadores ou vira o jogo contra Fantasmas utilizando uma variedade de itens de poder que oferecem escudos PAC-MAN, velocidade aprimorada e muito mais. Os jogadores também podem sabotar a sua competição usando Itens de Poder que ajudam os Fantasmas. Eles não só serão capazes de cortar através da dieta regular de pontos e frutas do PAC-MAN, mas também podem cortar através dos PACs de outros jogadores numa verdadeira rivalidade competitiva frente a frente.

Prontos para receber jogadores de diferentes níveis de habilidade, os modos de jogo incluem o Modo de Elimination com ação ao melhor estilo arcade, onde jogadores de qualquer nível podem competir e ganhar Tokens para adquirir itens de personalização, e o Modo Ranked, onde os jogadores lutam contra adversários igualmente habilidosos de todo o mundo e ganham Rank XP e ganham o seu lugar nas tabelas de classificação. Com outros 63 jogadores por jogo, bling é a forma para destacar entre a multidão; os jogadores podem personalizar o seu PAC com uma variedade de cosméticos para corpo, cabeça e rosto. PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp inclui um sistema de Amigos que permite aos jogadores entrar na mesma partida com amigos, acompanhar o progresso e assistir à ação quando os seus amigos – ou inimigos – estão a jogar o videojogo.