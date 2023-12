2024 abre com surpresas para Marvel’s Spider-Man 2

2024 está mesmo quase a chegar! Como se costuma dizer "Ano novo, Vida nova" e parece que para Marvel’s Spider-Man 2 assim o vai ser. Ou pelo menos, uma vida rejuvenescida. Isto pois o fantástico jogo da Insomniac Games vai receber novidades. Venham ver...

O regresso do Homem-Aranha foi feito em grande estilo este ano que se prepara para findar. Marvel’s Spider-Man 2 é um jogo fantástico com muito conteúdo para explorar e uma história própria, digna do Aranhiço, que agarra os jogadores aos DualSenses durante horas a fio.

Com a chegada de 2024 e, tal como tinha sido prometido pela Insomniac Games, o jogo vai receber novidades. Vamos ver quais...

A Insomniac Games anunciou recentemente, através da sua conta oficial no Twitter/X, a iminente chegada a anunciada atualização de Marvel’s Spider-Man 2 que incluirá o novo modo de jogo New Game+ e novas opções de acessibilidade, como a inclusão de Descrições Áudio, estará disponível, de forma gratuita, no início do próximo ano. (O jogo conta já com diversas opções de acessibilidade que permitem jogar pessoas com certas incapacidades.)

A lista completa de opções de acessibilidade e todos os detalhes do modo New Game+ serão revelados mais perto do lançamento da atualização. No entanto, é de realçar, que a equipa da Insomniac Games desenvolveu várias funcionalidades novas com base no feedback da comunidade, pelo que muitas das opções mais solicitadas pela mesma serão incluídas no jogo, como por exemplo, a possibilidade de alterar a hora do dia, algumas gamas de cores ou a possibilidade de repetir missões.

Entretanto, já se encontra à venda o bundle Marvel’s Spider-Man 2 da Playstation 5 que permite a aquisição da consola e do jogo num único pack.

Trata-se de uma iniciativa da Sony, no âmbito das Promoções de Natal da PlayStation, e este bundle inclui uma Edição Standard da PlayStation 5 e o jogo Marvel's Spider-Man 2.

A promoção está prevista durar até ao próximo dia 24 de dezembro, por 589,99€.