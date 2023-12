Instalar ecrãs com Android Auto no seu carro é legal?

A tecnologia faz parte dos nossos veículos! No entanto, os carros mais antigos não têm suporte para algumas plataformas que foram aparecendo. Será que é legal em Portugal ter um ecrã com Android Auto instalado no seu carro?

É legal usar um ecrã com Android Auto mas...

O seu carro não tem suporte para Android Auto? Não há problema do ponto de vista de tecnologia porque pode sempre comprar um equipamento para instalar. Pode ser um tablet, um smartphone ou um ecrã com Android Auto.

Em Portugal a instalação do ecrã é legal, no entanto, de acordo com o Artigo 84.º - Proibição de utilização de certos aparelhos, do Código da Estrada.

É proibida ao condutor, durante a marcha do veículo, a utilização ou o manuseamento de forma continuada de qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, designadamente auscultadores sonoros e aparelhos radiotelefónicos; Excetuam-se do número anterior: Os aparelhos dotados de um único auricular ou microfone com sistema de alta voz, cuja utilização não implique manuseamento continuado; Os aparelhos utilizados durante o ensino da condução e respetivo exame, nos termos fixados em regulamento. É proibida a instalação e utilização de quaisquer aparelhos, dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à deteção ou registo das infrações.

Em resumo, o dispositivo não deve ser transportado nas mãos e, seja que tipo de dispositivo for, este não deve ser utilizado durante a condução. A instalação deste tipo de sistemas também não deverá obstruir a visão.